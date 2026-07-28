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Vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, Bogdan Rodeanu: Trebuie să ne protejăm de Rusia. Lucrurile nu se vor termina după Crimeea

Vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, Bogdan Rodeanu, a susținut în Parlament aprobarea Acordului de împrumut SAFE dintre Uniunea Europeană și România, avertizând că amenințarea Federației Ruse nu se va opri la Crimeea și că România trebuie să investească urgent în apărare și în industria militară națională.
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Gabriel Pecheanu
28 iul. 2026, 16:11, Politic
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Vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, Bogdan Rodeanu, a declarat, în cadrul dezbaterilor privind legea de aprobare a Acordului de împrumut (SAFE) dintre Uniunea Europeană și România, că investițiile în apărare reprezintă o obligație față de cetățeni și nu pot fi tratate exclusiv prin prisma costurilor bugetare.

Parlamentarul a avertizat că evoluțiile de securitate din regiune impun măsuri rapide și investiții consistente în capabilitățile militare ale României.

„Trebuie să ne protejăm prin contramăsuri care să răspundă a ceea ce va face Federația Rusă. Lucrurile nu se vor termina după Crimeea. Vor continua”, a afirmat Rodeanu.

„Viața unui român nu poate avea un preț”

În discursul său, deputatul a susținut că analiza proiectului nu trebuie limitată la impactul financiar, ci trebuie privită și din perspectiva dreptului la viață și a securității cetățenilor.

„Cât costă viața unui copil, a unei mame sau a unui bătrân? Nu poți pune preț pe viață. Și pentru asta trebuie să o protejezi, cu orice costuri”, a spus acesta.

Potrivit lui Rodeanu, filosofia fiscală din ultimele trei decenii nu mai poate fi aplicată într-un context marcat de războiul din Ucraina și de amenințările la adresa flancului estic al NATO.

SAFE, mai mult decât un împrumut

Deputatul a insistat că mecanismul SAFE nu reprezintă doar o sursă de finanțare, ci un angajament strategic pentru consolidarea securității naționale.

„Nu este doar un împrumut. Este un angajament pe care noi trebuie să-l luăm ca politicieni de azi pentru poporul nostru de mâine”, a declarat acesta.

În opinia sa, fondurile ar trebui utilizate pentru dezvoltarea producției de tehnică militară în România, astfel încât echipamentele necesare apărării să fie fabricate în țară și să existe stocuri suficiente pentru situații de criză.

Industria de apărare, o investiție în economie și securitate

Rodeanu a susținut că dezvoltarea industriei de apărare ar avea beneficii economice importante, prin crearea de locuri de muncă și încasări suplimentare din taxe și impozite.

„Trebuie să începem astăzi să aducem producție militară aici în România. Este o întreagă industrie care aduce plus valoare economiei”, a afirmat vicepreședintele Comisiei de Apărare.

Acesta a subliniat că România, aflată pe flancul estic al NATO, are responsabilitatea de a contribui activ la apărarea comună și la protejarea infrastructurii strategice din zona Mării Negre.

Apel către Parlament

În finalul intervenției, Bogdan Rodeanu le-a cerut parlamentarilor să voteze proiectul de lege, argumentând că acesta oferă României acces la finanțare în condiții avantajoase și permite consolidarea capacității de apărare.

„Gândiți-vă cât valorează pentru dumneavoastră viața unui român și dacă puteți să puneți preț pe ea. Eu cred că nu se poate pune preț pe viața unui român. Dacă vrem să cheltuim bani acum pentru a-l proteja, acest proiect trebuie să treacă de Parlamentul României”, a conchis deputatul USR.

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