Prima pagină » Știrile zilei » În Mallorca, 25.000 de oameni au ieșit în stradă ca să protesteze împotriva abundenței de turiști

În Mallorca, 25.000 de oameni au ieșit în stradă ca să protesteze împotriva abundenței de turiști

Un protest de amploare împotriva turismului de masă pe insulă a avut loc în Palma de Mallorca, la care au participat aproximativ 25.000 de persoane. Poliția a folosit gloanțe de cauciuc și bastoane împotriva protestatarilor, potrivit The Telegraph și Majorca Daily Bulletin .
Zelenski, la Casa Albă, pentru întâlnirea cu Trump. Președintele Ucrainei, introdus prin intrarea laterală
Zelenski, la Casa Albă, pentru întâlnirea cu Trump. Președintele Ucrainei, introdus prin intrarea laterală
Sindicaliștii au ieșit de la discuțiile tehnice de la Ministerul Sănătății. Președintele SANITAS: „În principiu” greva o să continue și miercuri
Sindicaliștii au ieșit de la discuțiile tehnice de la Ministerul Sănătății. Președintele SANITAS: „În principiu” greva o să continue și miercuri
Vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, Bogdan Rodeanu: Trebuie să ne protejăm de Rusia. Lucrurile nu se vor termina după Crimeea
Vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, Bogdan Rodeanu: Trebuie să ne protejăm de Rusia. Lucrurile nu se vor termina după Crimeea
Ministrul Economiei: Rheinmetall trebuie să construiască navele la Mangalia pentru a primi certificatul de cooperare
Ministrul Economiei: Rheinmetall trebuie să construiască navele la Mangalia pentru a primi certificatul de cooperare
Situație surpriză: Spania a pierdut 30% din capacitatea de a combate incendiile din cauza sancțiunilor împotriva Rusiei
Situație surpriză: Spania a pierdut 30% din capacitatea de a combate incendiile din cauza sancțiunilor împotriva Rusiei
Sorina Matei
28 iul. 2026, 16:08, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

După partea oficială a protestului, în timpul căreia liderii acestuia au citit un manifest, protestatarii s-au îndreptat spre Parc de la Mar. În drum spre Parc de la Mar, protestatarii au fost opriți de poliție, ceea ce a dus la ciocniri.

Unii protestatari au aruncat diverse obiecte, inclusiv sticle de plastic, în poliție. Ziarul, citând poliția locală, a relatat că opt persoane au fost rănite, dintre care două au fost spitalizate, iar un protestatar a fost arestat.

Conform publicației Majorca Daily Bulletin, departamentul de poliție a promis deja că va efectua o anchetă cu privire la acțiunile ofițerilor săi și va evalua dacă aceștia au folosit forța excesiv.

Acestea nu sunt primele  proteste împotriva turismului de masă sub sloganul „Mallorca pe muchie de cuțit”.

Locuitorii, la fel ca în alte destinații turistice, se plâng de o supraabundență de turiști care vizitează insula.

În 2025, Mallorca, cu o populație de mai puțin de 1 milion de locuitori, a primit peste 13 milioane de vizitatori.

Recomandarea video

Teren cumpărat de compania de stat Nuclearelectrica de 16 ori mai scump / Cum a fost „evaporată” protecția statului în proiectul reactoarelor nucleare mici de la Doicești
G4Media
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Dublă amenințare la granițele României: Iranul avertizează Bulgaria și Ucraina că vor suporta consecințele
Gandul
A venit nota de plată după un scandal uriaș în culisele PRO TV. Omul-cheie, scos din grilă, revine spectaculos și va primi zeci de mii de euro
Cancan
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport
De ce a fost oprit reactorul de la Cernavodă și ce înseamnă pentru facturile noastre: a doua oară în istorie când seceta lovește centrala
Libertatea
Val de aer saharian peste Europa. Meteorologii avertizează asupra unui nou episod de caniculă. Cum va fi vremea în România
CSID
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia