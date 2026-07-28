După partea oficială a protestului, în timpul căreia liderii acestuia au citit un manifest, protestatarii s-au îndreptat spre Parc de la Mar. În drum spre Parc de la Mar, protestatarii au fost opriți de poliție, ceea ce a dus la ciocniri.

Unii protestatari au aruncat diverse obiecte, inclusiv sticle de plastic, în poliție. Ziarul, citând poliția locală, a relatat că opt persoane au fost rănite, dintre care două au fost spitalizate, iar un protestatar a fost arestat.

Conform publicației Majorca Daily Bulletin, departamentul de poliție a promis deja că va efectua o anchetă cu privire la acțiunile ofițerilor săi și va evalua dacă aceștia au folosit forța excesiv.

Acestea nu sunt primele proteste împotriva turismului de masă sub sloganul „Mallorca pe muchie de cuțit”.

Locuitorii, la fel ca în alte destinații turistice, se plâng de o supraabundență de turiști care vizitează insula.

În 2025, Mallorca, cu o populație de mai puțin de 1 milion de locuitori, a primit peste 13 milioane de vizitatori.