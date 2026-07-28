Scurgere de fosfor alb la o bază americană din Coreea de Sud. Autoritățile au ordonat evacuarea civililor din zonă

Marți, oficialii sud-coreeni din orașul Pyeongtaek au îndemnat locuitorii din apropiere să se mute într-un loc sigur și să evite expunerea pielii, în urma unei scurgeri de fosfor alb la o bază militară din zonă, potrivit AP.

Incidentul s-a produs în jurul orei locale 17:00, la baza aeriană Osan, în apropiere de Seul.

Autoritățile au ridicat ordinul de evacuare câteva ore mai târziu. Au declarat că lucrările de decontaminare au fost finalizate, conform mesajelor text trimise de oraș.

Ce este fosforul alb

Fosforul alb este o substanță chimică controversată utilizată în munițiile incendiare și în cartușele fumigene. Când este aprins, poate arde la temperaturi extrem de ridicate și poate incendia clădiri și arde carnea umană până la oase.

Nu s-au produs accidente

Poliția a folosit vehicule pentru a stabili un perimetru de 300 până la 500 de metri față de bază, blocând pietonii și redirecționând vehiculele. Nu au existat raportări imediate despre perturbări majore sau accidente, potrivit sursei.

Autoritățile SUA nu au menționat o scurgere de fosfor alb. Totuși, au declarat că au stabilit un cordon de siguranță de 300 de metri în jurul bazei „din cauza unui accident la sol și din extremă precauție” pentru a proteja baza și populația locală. A precizat că rapoartele despre o evacuare generală a bazei aeriene sunt false.

Forțele americane din Coreea de Sud nu au oferit alte comentarii cu privire la incident, conform aceleiași surse.