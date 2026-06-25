Un militar nord-coreean a trecut în Coreea de Sud prin zona demilitarizată. Autoritățile investighează o posibilă dezertare

Statul Major Întrunit al Coreei de Sud a anunțat că militarul a fost preluat în custodie marți seara, în sectorul central al frontierei, iar autoritățile competente desfășoară verificări pentru a stabili circumstanțele în care acesta a trecut granița, relatează agenția Yonhap, citată de Euronews.

Una dintre cele mai bine păzite frontiere din lume

Zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud este considerată una dintre cele mai securizate frontiere din lume. Aceasta este protejată prin garduri de sârmă ghimpată, câmpuri de mine și un sistem extins de supraveghere. Traversarea frontierei este extrem de rară, iar incidentele de acest tip atrag de regulă atenția autorităților din ambele state.

Peste 34.000 de nord-coreeni au fugit în Sud din 1998

Potrivit Ministerului Unificării din Coreea de Sud, peste 34.000 de cetățeni nord-coreeni au dezertat în Coreea de Sud de la începutul evidențelor oficiale, în 1998. Dintre aceștia, 899 au fost militari. Numai în 2025, autoritățile sud-coreene au înregistrat 223 de dezertări, aproximativ 89% dintre persoanele care au fugit fiind femei.

Coreea de Nord are o populație de aproximativ 26 de milioane de locuitori și rămâne una dintre cele mai izolate țări din lume. Regimul de la Phenian promovează doctrina „Juche”, bazată pe autosuficiență politică, economică și militară. În ultimii ani, liderul nord-coreean Kim Jong Un a consolidat relațiile cu Rusia și China, în timp ce țara continuă să fie afectată de sărăcie și lipsuri alimentare.