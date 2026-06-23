Kim Jong Un promite să accelereze dezvoltarea forțelor armate, invocând modernizările militare ale SUA și Coreei de Sud

Marți, presa de stat din Coreea de Nord a transmis că liderul Kim Jong Un a promis consolidarea capacităților de apărare ale țării, potrivit AFP.

Promisiunea liderului nord-coreean vine ca răspuns la modernizările militare ale SUA și Coreei de Sud. Aceste modernizări împing regiunea „în pragul unui război nuclear”, potrivit presei de stat.

Phenianul se află sub multiple sancțiuni din cauza programului său nuclear. Coreea de Sud și Coreea de Nord rămân, din punct de vedere tehnic, în război. Conflictul lor din 1950-1953 s-a încheiat printr-un armistițiu și nu printr-un tratat de pace, arată sursa.

Liderul reafirmă poziția privind consolidările capacităților de apărare

„În discursul său, Kim a reafirmat poziția politică fermă a partidului și statului nostru de a consolida mai rapid capacitățile naționale de apărare”, a declarat liderul, citat de Agenția Centrală de Știri Coreeană.

Discursul a fost rostit în timp ce liderul nord-coreean a prezidat o reuniune de trei zile a Partidului Muncitorilor din Coreea. Aceasta care s-a încheiat luni. În timpul reuniunii, înalți oficiali au analizat inițiativele politice, a declarat agenția potrivit sursei inițiale.

Agenția Națională de Știri Coreeană l-a citat pe Kim, spunând că „SUA și ROK (Coreea de Sud) promovează deținerea de către ROK a unui submarin nuclear. Astfel, devin din ce în ce mai nedisimulate în mișcările lor de consolidare și modernizare a forțelor armate din regiune”. Liderul s-a referit la Coreea de Sud prin acronimul numelui său oficial.

Peninsula coreeană, „în pragul unui război nuclear”

Liderul nord-coreean a declarat că astfel de mișcări „împing situația din peninsula coreeană în pragul unui război nuclear”, mai transmite agenția.

În fața unor astfel de evoluții, Nordul a adoptat „poziția fermă” de a „extinde și consolida în continuare instrumentul de descurajare puternic și absolut fiabil pentru autoapărare”, a declarat Kim.

Agenția Națională a declarat că întâlnirea „a recunoscut în unanimitate că extinderea și consolidarea constantă a forțelor nucleare… este cea mai corectă și unică modalitate de a face față activ și cu încredere situației militare și politice internaționale imprevizibile”.

De asemenea, dezvoltarea de către Nord a unui factor de descurajare a războiului „bazat pe tehnologia nucleară” va continua „cu o viteză tot mai mare”, mai menționează sursa.

Coreea de Nord, un stat nuclear „ireversibil”

Phenianul s-a declarat în repetate rânduri un stat nuclear „ireversibil”. Declarația a apărut de când un summit din 2019 între Kim și Trump la Hanoi a eșuat pe tema denuclearizării și a ridicării sancțiunilor.

Sora liderului nord-coreean, Yo Jong, a declarat luna aceasta că politica nucleară a Nordului este o „linie fără retragere”. Aceasta a reiterat poziția regimului conform căreia acesta nu are nicio intenție de a renunța la arsenalul său nuclear.