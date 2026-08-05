Navele de luptă dorite de Trump ar putea depăși costul celor mai scumpe portavioane americane. Cât ar costa „Flota de Aur”

Biroul pentru Buget al Congresului SUA (CBO) a estimat preliminar costul primei nave la 23 de miliarde de dolari, iar celelalte 14 nave la aproximativ 18 miliarde de dolari fiecare, conform Bloomberg.

Dacă estimările se confirmă, acestea ar deveni cele mai scumpe nave de război construite vreodată de Statele Unite. Costurile ar putea însă crește și mai mult, iar programul ar putea afecta construcția altor nave militare americane.

„Aceste estimări sunt foarte incerte și se bazează pe evaluările CBO privind proiectarea navei și întregul program”, se arată în raportul Biroului pentru Buget al Congresului SUA (CBO).

Navele ar fi mai scumpe chiar și decât portavionul USS Gerald Ford, care a costat 13,2 miliarde de dolari și este în prezent cea mai scumpă navă de război construită de SUA.

Prima navă dintr-o clasă nouă ajunge, de regulă, să coste mai mult decât se estimează inițial. În cazul USS Gerald Ford, costurile au depășit cu aproape trei miliarde de dolari suma prevăzută la început.

Programul navelor din clasa Trump este strâns legat de liderul de la Casa Albă și ar putea deveni o țintă pentru anulare dacă republicanii pierd controlul Camerei Reprezentanților la alegerile din noiembrie. Riscul ar crește și mai mult dacă un democrat ar câștiga alegerile prezidențiale din 2028.

Senatorul democrat Jeff Merkley, membru de rang înalt al Comisiei pentru buget a Senatului și cel care a cerut analiza CBO, a criticat costurile programului.

„Într-un moment în care familiile se luptă să plătească alimentele, carburanții, serviciile medicale și îngrijirea copiilor, Congresul nu poate cheltui sute de miliarde de dolari pentru Flota de Aur a lui Trump, inclusiv pentru a-i pune numele pe o nouă navă de luptă”, a declarat el.

Potrivit specificațiilor actuale, navele ar urma să fie dotate cu rachete hipersonice, rachete de croazieră cu focoase nucleare și arme laser.