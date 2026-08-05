Prima pagină » Știrile zilei » Japonia analizează integrarea inteligenței artificiale în procesul de luare a deciziilor în operațiunile militare

Japonia analizează integrarea inteligenței artificiale în procesul de luare a deciziilor în operațiunile militare

Guvernul japonez analizează integrarea unor platforme de inteligență artificială dezvoltate de companiile americane Palantir Technologies și Anduril Industries pentru modernizarea sistemului de comandă și control al forțelor armate.
Japonia analizează integrarea inteligenței artificiale în procesul de luare a deciziilor în operațiunile militare
Radu Mocanu
05 aug. 2026, 19:41, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Autoritățile de la Tokyo intenționează să finalizeze strategia de integrare a inteligenței artificiale înainte de revizuirea celor trei documente fundamentale privind securitatea națională, la finalul anului, relatează Clash Report

Oficialii japonezi consideră că aceste platforme digitale vor reprezenta un element central al procesului de modernizare a capabilităților militare în următorii cinci ani. 

Planul Japoniei vine în contextul în care armata americană folosește deja intensiv sisteme AI, în timp ce Forțele de Autoapărare japoneze (SDF) nu dispun în prezent de o arhitectură de comandă asistată de inteligență artificială. 

Deși Japonia a înființat în 2025 un Comandament pentru Operațiuni Întrunite al celor trei ramuri ale Forțelor de Autoapărare, cu scopul de a consolida coordonarea cu trupele americane desfășurate în Pacific, decalajul față de partenerii americani ar putea afecta desfășurarea operațiunilor comune. 

În acest context, Ministerul japonez al Apărării evaluează platformele Maven Smart System, dezvoltată de Palantir, și Lattice AI, creată de Anduril. 

Inițiativa prevede utilizarea unor sisteme diferite în funcție de tipul misiunii, inclusiv pentru operațiuni de contraatac, apărare antirachetă și coordonarea dronelor.  

Sistemul Maven Smart System este utilizat de armata americană pentru procesarea informațiilor de pe câmpul de luptă, identificarea automată a țintelor și formularea de recomandări tactice. Sistemul a fost folosită cel mai recent în timpul războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran. 

Integrarea tehnologiei americane presupune însă acordarea accesului la informații militare clasificate ale Japoniei, aspect care a generat preocupări în rândul autorităților privind protecția datelor și relația cu companii străine. 

Astfel, guvernul de la Tokyo ar putea dezvolta o arhitectură hibridă, care să se bazeze pe centre de date amplasate pe teritoriul național și un sistem de comandă dezvoltat local. 

Recomandarea video

Ce grijă o macină, mai nou, pe Lia Savonea: „excesul de dezbatere juridică” în presă și societate. Fragment dintr-un interviu de promovare la Înalta Curte (VIDEO)
G4Media
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
GSP.ro
Undă verde pentru procesul lui Florian Coldea în dosarul de corupție al DNA. Instanța a confirmat legalitatea rechizitoriului de la Anticorupție
Gandul
Prima arestare după moartea Antoniei, alpinista care a căzut în munții Bucegi
Cancan
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport
Rusia se amestecă în alegerile prezidențiale dintr-o țară europeană și răspândește minciuni despre trei candidați. „Nu-i vom lăsa pe lacheii Kremlinului să ne clatine democrația”
Libertatea
Cum se manifestă boala cu care Alina Pușcău a fost diagnosticată! Ce sunt metastazele osoase, cum se depistează și ce tratamente există
CSID
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia