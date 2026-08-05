Japonia analizează integrarea inteligenței artificiale în procesul de luare a deciziilor în operațiunile militare

Autoritățile de la Tokyo intenționează să finalizeze strategia de integrare a inteligenței artificiale înainte de revizuirea celor trei documente fundamentale privind securitatea națională, la finalul anului, relatează Clash Report.

Oficialii japonezi consideră că aceste platforme digitale vor reprezenta un element central al procesului de modernizare a capabilităților militare în următorii cinci ani.

Planul Japoniei vine în contextul în care armata americană folosește deja intensiv sisteme AI, în timp ce Forțele de Autoapărare japoneze (SDF) nu dispun în prezent de o arhitectură de comandă asistată de inteligență artificială.

Deși Japonia a înființat în 2025 un Comandament pentru Operațiuni Întrunite al celor trei ramuri ale Forțelor de Autoapărare, cu scopul de a consolida coordonarea cu trupele americane desfășurate în Pacific, decalajul față de partenerii americani ar putea afecta desfășurarea operațiunilor comune.

În acest context, Ministerul japonez al Apărării evaluează platformele Maven Smart System, dezvoltată de Palantir, și Lattice AI, creată de Anduril.

Inițiativa prevede utilizarea unor sisteme diferite în funcție de tipul misiunii, inclusiv pentru operațiuni de contraatac, apărare antirachetă și coordonarea dronelor.

Sistemul Maven Smart System este utilizat de armata americană pentru procesarea informațiilor de pe câmpul de luptă, identificarea automată a țintelor și formularea de recomandări tactice. Sistemul a fost folosită cel mai recent în timpul războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Integrarea tehnologiei americane presupune însă acordarea accesului la informații militare clasificate ale Japoniei, aspect care a generat preocupări în rândul autorităților privind protecția datelor și relația cu companii străine.

Astfel, guvernul de la Tokyo ar putea dezvolta o arhitectură hibridă, care să se bazeze pe centre de date amplasate pe teritoriul național și un sistem de comandă dezvoltat local.