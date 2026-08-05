Procurorii marocani acuză 25 de persoane de infracțiuni legate de migrația ilegală în Ceuta

Cele 25 de persoane au fost puse sub acuzare pentru treceri ilegale ale frontierei, transportul de pasageri fără autorizație, supraîncărcarea ambarcațiunilor, depășirea termenului de valabilitate al vizelor, insultarea și agresiunea forțelor de securitate, precum și distrugerea deliberată a bunurilor publice, după cum a relatat agenția marocană de știri Hespress, citată de Euronews.

Guvernul marocan a negat, luni, faptul că ar fi cedat „presiunilor sau șantajului” în timpul crizei, în urma cărora zeci de mii de migranți înotat pe teritoriul spaniol, ajungând pe orașul Ceuta, situat pe coasta de nord a Africii.

Guvernul și-a exprimat „dezamăgirea” față de reacțiile mai multor lideri europeni, pe care i-a acuzat că încearcă să folosească criza migrației în scopuri politice interne.

Surse diplomatice marocane au respins, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora țara ar fi relaxat controalele la frontieră. În declarațiile acordate presei spaniole, acestea au insistat că orice persoană care încearcă să treacă granița „știe că va fi trimisă înapoi și că Marocul îi va accepta întoarcerea”. Este un angajament pe care, potrivit acestora, Rabatul l-a respectat „de ani de zile”.

Între timp, Asociația Marocană pentru Drepturile Omului a declarat că autoritățile marocane au pus sub acuzare 52 de persoane din orașul Nador pentru presupusa lor implicare în criza recentă.

Potrivit unui comunicat al organizației, 11 tineri au apărut în fața Secției penale a Curții de Apel din Nador, în timp ce alte 41 de persoane au fost aduse în fața Tribunalului de Primă Instanță al orașului.

Toți se află în arest preventiv, iar unii dintre ei sunt acuzați de infracțiuni penale, deși Asociația pentru Drepturile Omului nu a precizat capetele de acuzare care le sunt aduse.