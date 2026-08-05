Posibili suspecți de terorism, identificați printre migranții ajunși în Ceuta. Ce susțin presa și sursele din Spania

Potrivit publicațiilor El Español și The Objective, care citează surse apropiate anchetei, serviciile spaniole de securitate au identificat mai multe persoane investigate anterior pentru infracțiuni legate de terorismul jihadist în rândul migranților care au ajuns în Ceuta în timpul trecerii masive de la sfârșitul săptămânii trecute, arată Euronews.

Cel puțin 12 persoane, identificate în imaginile de supraveghere

Conform informațiilor publicate de presa spaniolă, specialiști din cadrul Poliției Naționale și Gărzii Civile au analizat imaginile surprinse în timpul traversării frontierei și ar fi identificat cel puțin 12 persoane care fuseseră arestate, condamnate și ulterior deportate în Maroc pentru infracțiuni asociate jihadismului. Până în prezent, Ministerul de Interne al Spaniei, Poliția Națională și Garda Civilă nu au confirmat public aceste informații și nici nu au făcut declarații oficiale privind ancheta.

Experții avertizau deja asupra riscurilor

Cu doar câteva zile înainte de apariția acestor informații, experți în combaterea terorismului intervievați de Euronews avertizau că amenințarea jihadistă din Spania a intrat într-o nouă etapă. Potrivit acestora, radicalizarea are loc tot mai puțin prin organizații ierarhizate și tot mai mult prin rețele sociale, aplicații de mesagerie și conținut distribuit online. Acest lucru face identificarea persoanelor radicalizate mult mai dificilă. Ei au subliniat și importanța cooperării dintre serviciile de informații din Spania și Maroc, în special pe fondul unor fluxuri masive de migrație, când verificarea fiecărei persoane devine o provocare majoră.

Un scenariu asemănător a mai apărut

Nu este pentru prima dată când apar astfel de informații în legătură cu Ceuta. În mai 2021, după o altă trecere în masă a migranților prin zona El Tarajal, mai multe publicații au susținut că printre cei ajunși în enclava spaniolă s-ar fi aflat militanți jihadiști. La acel moment, Guvernul spaniol a respins categoric informațiile și le-a calificat drept o „farsă rău intenționată”.

Criza migrației continuă

Ceuta se confruntă în continuare cu efectele unuia dintre cele mai mari valuri de migrație din ultimii ani, după ce zeci de mii de persoane au încercat să intre din Maroc pe teritoriul spaniol. Autoritățile spaniole continuă verificările și procedurile de identificare a celor rămași în enclavă. Informațiile privind posibila prezență a unor persoane investigate pentru terorism rămân, deocamdată, la nivelul unor relatări din presa spaniolă, fără o confirmare oficială.