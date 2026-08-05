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„Îi arătam legumele, dar ea venea direct spre mine”. Mărturia comerciantului ucrainean vânat printre tarabe de o dronă rusească

Un bărbat venit la piață să vândă legume a ajuns pe un pat de spital după ce, o dronă l-a urmărit printre tarabe înainte de a exploda lângă dubița sa. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au făcut înconjurul lumii și alimentează noi acuzații privind atacurile asupra civililor în războiul din Ucraina.
„Îi arătam legumele, dar ea venea direct spre mine”. Mărturia comerciantului ucrainean vânat printre tarabe de o dronă rusească
Sursa foto: captură video X
Victor Dan Stephanovici
05 aug. 2026, 11:19, Știri externe
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Incidentul cu drona rusească s-a petrecut în orașul Herson, unde Iurii, un comerciant de 52 de ani, și soția sa își pregăteau taraba într-o piață agroalimentară, scrie Euronews.

„Îi arătam că sunt doar legume”

Bărbatul povestește că ziua începuse ca oricare alta. Cei doi tocmai montaseră umbrelele și descărcau lăzile cu marfă când au auzit zgomotul unei drone. „Am auzit un bâzâit. A apărut de undeva din spatele pieței și zbura foarte jos”, a declarat el din spital. Potrivit mărturiei sale, soția a fugit imediat, însă drona și-a schimbat direcția și a început să-l urmărească pe el. „Îi făceam semn, îi arătam că sunt doar legume, dar a început să coboare direct spre mine. Am fugit, m-am lovit de dubă, iar apoi a explodat. Când m-am ridicat, am văzut că mașina era distrusă”, a spus ucraineanul. În momentul atacului, spune acesta, ținea în mână două căpățâni de usturoi. „Nu filmam, nu făceam nimic. Țineam usturoiul și încercam să-i arăt că aici sunt doar roșii, castraveți, vinete și alte legume. Nu era nimic militar acolo”, a afirmat el.

Atacul, surprins de camerele de supraveghere

Imaginile publicate ulterior de Poliția Națională a Ucrainei arată o dronă FPV care apare deasupra pieței și îl urmărește pe comerciant în timp ce acesta încearcă să se adăpostească în jurul dubei. Aparatul își schimbă direcția în funcție de mișcările bărbatului, coboară sub umbrelele pieței și, în final, se îndreaptă spre acesta înainte de a detona. Autoritățile ucrainene susțin că victima nu prezenta niciun indiciu că ar fi fost combatant și îl descriu drept un simplu comerciant de legume venit din regiunea Nikolaev pentru a-și vinde produsele.

Nu era prima dată când a fost atacat de o dronă rusească

Iurii spune că mai fusese ținta unei drone și în trecut. „Este deja a doua oară. Prima dată am reușit să fugim. Atunci am reparat mașina, pentru că nu avem alt mijloc de transport”, a povestit el. De această dată, explozia i-a provocat comoție cerebrală, traumatisme provocate de suflul detonării și mai multe răni cauzate de schije în zona spatelui și a picioarelor. Medicii spun că starea lui este stabilă.

Ucraina vorbește despre o nouă tactică

Comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineț, a afirmat că imaginile surprind ceea ce el numește „adevărata tactică a Rusiei”. „Videoclipul arată cum sunt urmăriți și uciși oameni nevinovați. Lumea trebuie să privească fără să întoarcă privirea. Așa sunt vânați civilii”, a declarat oficialul. Procurorii ucraineni au deschis o anchetă și investighează cazul ca posibilă crimă de război. Potrivit autorităților de la Kiev, atacul din Herson face parte dintr-un fenomen tot mai des întâlnit în apropierea liniei frontului, unde drone FPV sunt folosite nu doar împotriva pozițiilor militare, ci și pentru a urmări persoane aflate pe străzi, în piețe sau în alte zone civile.

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