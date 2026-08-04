Rusia susține că a capturat o dronă occidentală rară și vrea să o studieze. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva”

Agenția rusă de stat TASS, citată de Euronews, relatează că este vorba despre o dronă portugheză Tekever AR3, folosită de armata ucraineană pentru misiuni de recunoaștere.

„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”

Comandantul unui batalion rus specializat în interceptarea dronelor a declarat că aparatul a atras imediat atenția militarilor prin forma neobișnuită a aripilor și a cozii. Potrivit acestuia, drona a fost urmărită aproximativ 30 de minute de un interceptor rusesc înainte de a fi doborâtă în regiunea Briansk. Motorul a fost avariat, însă fuselajul și cea mai mare parte a structurii au rămas intacte. Tocmai din acest motiv, aparatul a fost trimis către un institut de cercetare militară, unde experții ruși îi vor analiza construcția și caracteristicile tehnice.

De ce este atât de valoroasă

Tekever AR3 este unul dintre cele mai performante drone tactice produse în Europa. Modelul are o anvergură de aproape patru metri, cântărește doar 25 de kilograme și poate opera la distanțe de până la 230 de kilometri. Zboară cu viteze de aproximativ 75-90 km/h și este folosit în principal pentru supraveghere, identificarea țintelor și transmiterea de informații în timp real. Directorul companiei Tekever a descris anterior aceste aparate drept „computere cu aripi”, datorită sistemelor avansate de senzori și comunicații.

De ce Rusia vrea să o studieze

Dronele de recunoaștere joacă un rol esențial în războiul din Ucraina. Ele identifică pozițiile inamice, aleg rutele sigure pentru alte drone și furnizează coordonate pentru loviturile de artilerie sau cu rachete. Analizarea unei drone capturate poate oferi informații despre sistemele de comunicații, senzorii utilizați, materialele din care este construită și eventualele vulnerabilități ce pot fi exploatate în viitor. Acesta este motivul pentru care armatele încearcă să recupereze cât mai multe echipamente adverse în stare cât mai bună.

AI-driven drones produced by Portuguese company Tekever, such as the AR5 and AR3, help the Ukrainian military search for Russian positions and conduct long-range surveillance operations to identify high-value enemy targets deep behind enemy lines. Another drone already being… pic.twitter.com/wkcTug3tsw — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 30, 2026

Portugalia a devenit un furnizor important pentru Ucraina

Compania Tekever, fondată în 2001, este în prezent cel mai mare exportator portughez de drone către Ucraina. În 2025, exporturile companiei au depășit 85 de milioane de euro, iar colaborarea cu Kievul a contribuit la dezvoltarea relațiilor comerciale dintre cele două țări. Deocamdată nu există o confirmare independentă privind capturarea dronei sau informații despre rezultatele analizelor pe care Rusia intenționează să le efectueze. Dacă aparatul este într-adevăr recuperat într-o stare suficient de bună, experții spun că acesta ar putea oferi Moscovei informații utile despre una dintre cele mai avansate platforme europene de recunoaștere folosite pe frontul din Ucraina.