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Legătura dintre războiul din Ucraina și creșterea populației unor țări insulare minuscule

Populația unor țări insulare minuscule din Oceania și Africa a crescut în timpul războiului din Ucraina. Asta deoarece numeroși ruși bogați au cumpărat pașapoartele emise de țările mici. Ei evita astfel sancțiunile internaționale care îi vizează pe cetățenii ruși.
Legătura dintre războiul din Ucraina și creșterea populației unor țări insulare minuscule
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
04 aug. 2026, 13:15, Social
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Populația unor țări insulare minuscule a crescut în ultimii ani. Potrivit Nexta, numeroși cetățeni ruși bogați achiziționează pașapoartele unor state mici.

Interes foarte mare este pentru pașapoartele unor țări precum Vanuatu, São Tomé și Príncipe, Mauritius și Nauru, ultima fiind cea mai mică națiune din lume. Cetățenii ruși sunt interesați atât de reședința permanentă, cât și cetățenia dublă.

Principalul scop al achiziționării de pașapoarte nu este relocarea.

Rușii care dobândesc astfel de documente pot să-și simplifice călătoriile internaționale, să-și deschidă conturi bancare, să achiziționeze proprietăți și să aibă acces la diferite servicii, care nu le sunt disponibile din cauza sancțiunilor.

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