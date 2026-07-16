Vacanță transformată în coșmar: o adolescentă britanică a rămas blocată șase săptămâni la Roma din cauza noilor reguli pentru pașapoarte

O adolescentă britanică în vârstă de 15 ani a fost împiedicată să se întoarcă acasă după o vizită la bunica sa din Italia, din cauza unei reguli introduse în februarie de Ministerul britanic de Interne (Home Office), potrivit The Guardian.

Tânăra, care are dublă cetățenie, nu a putut urca în zborul spre Regatul Unit deoarece nu avea un pașaport britanic. Noile reguli prevăd că persoanele cu dublă cetățenie trebuie să prezinte un pașaport britanic, valabil sau expirat, ori un certificat special de drept de ședere pentru a putea reveni în țară.

Drumul spre casă, blocat de birocrație

Fata a rămas blocată la Roma timp de șase săptămâni și a ratat cursurile. Tatăl ei, scriitorul Rowan Somerville, a acuzat autoritățile britanice că nu au oferit sprijin unei minore care încerca să revină acasă.

„Ambasada, Home Office (Ministerul de Interne al Marii Britanii n.r) și Ministerul de Externe ne-au trimis de la o instituție la alta. Se joacă cu viețile oamenilor și cu educația unui copil”, a declarat acesta.

Potrivit familiei, autoritățile au refuzat emiterea unui pașaport temporar deoarece adolescenta nu avusese anterior un pașaport britanic.

Școala fetei a cerut intervenția guvernului, avertizând că este „din ce în ce mai îngrijorată” de absența prelungită a elevei.

Coșmar birocratic

Situația s-a rezolvat abia după intervenția deputatului britanic Joe Powell, iar Ministerul de Externe i-a emis un document de călătorie de urgență, care i-a permis să revină în Regatul Unit.

Powell a anunțat că îi va solicita ministrului imigrației să clarifice regulile, astfel încât alți copii să nu mai ajungă în situații similare.

Tatăl adolescentei a descris apoi obținerea pașaportului britanic drept un „coșmar birocratic”, proces care a durat încă trei luni, deși site-ul guvernului indică un termen obișnuit de aproximativ trei săptămâni.

Ministerul britanic de Interne susține că modificările au fost comunicate pe portalul oficial al guvernului și precizează că, din februarie, toți cetățenii britanici cu dublă cetățenie trebuie să prezinte un pașaport britanic sau un certificat de drept de ședere pentru a călători spre Regatul Unit. În lipsa acestor documente, companiile de transport pot refuza îmbarcarea.