Nvidia va dezvolta în Japonia roboți cu inteligență artificială pentru construcția de nave

Un conglomerat japonez a anunțat, joi, că va dezvolta în colaborare cu Nvidia roboți bazați pe inteligență artificială pentru construcția navală, potrivit AFP.

Într-o țară care se confruntă cu o criză demografică, „industria navală din Japonia se confruntă în prezent cu provocări serioase. Se confruntă inclusiv un număr tot mai mic de lucrători calificați și o lipsă de forță de muncă. Acestea sunt cauzate de scăderea ratei natalității și îmbătrânirea populației”, a declarat conglomeratul japonez.

Pentru ce vor fi folosiți roboții

Scopul este de a utiliza acești roboți pentru sudură, vopsire, inspecție și manipulare a materialelor. Ei vor fi folosiți în cadrul „șantierelor navale digitale de generație următoare. Sunt bazați pe inteligență artificială fizică și tehnologie digitală”, a adăugat grupul japonez, potrivit sursei.

În același timp, „eforturile globale de reducere a impactului asupra mediului determină cererea mondială de nave cu emisii reduse sau zero de carbon. Acest lucru face ca creșterea capacității de construcție și îmbunătățirea productivității să fie priorități pentru întregul sector”, se arată în comunicatul de presă.

CEO-ul Nvidia a mulțumit companiei japoneze

Patronul Nvidia, Jensen Huang, a vizitat miercuri și o sală de jocuri din Tokyo alături de mai mulți directori ai unei companii de jocuri video. Aceasta i-a oferit ocazia să mulțumească companiei japoneze pentru că a salvat Nvidia cu o investiție de 5 milioane de dolari în anii 1990.

„Fără ceea ce a făcut Sega pentru Nvidia și ceea ce a făcut Irimajiri pentru Nvidia, Nvidia nu ar exista astăzi”, a spus Huang. Acesta a făcut referire la fostul președinte al companiei de jocuri video, Shoichiro Irimajiri.

„A-ți imagina că în 1995, Nvidia era aproape în pragul falimentului, că am ales exact tehnologia greșită și că suntem aici astăzi, ca cea mai mare companie din lume, este de neimaginat”, a adăugat el.