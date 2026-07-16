Când vor ajunge roboții umanoizi pe front? Compania care îi testează în Ucraina are deja un termen

Compania Foundation Future Industries afirmă că roboții săi Phantom au fost deja evaluați în condiții apropiate de cele de pe câmpul de luptă, iar următorul pas ar putea fi testarea unor misiuni în care aceștia să folosească arme, arată Euronews.

De la transportul echipamentelor la misiuni de luptă

Sankaet Pathak, fondatorul și directorul executiv al companiei, spune că roboții umanoizi nu sunt gândiți pentru atacuri în masă, ci pentru operațiuni care necesită precizie. În opinia sa, dacă scopul este distrugerea unei ținte, armatele dispun deja de arme mult mai ieftine și mai eficiente, precum rachetele sau bombardamentele aeriene. În schimb, un robot umanoid ar putea executa misiuni complexe în care trebuie protejată infrastructura sau redus riscul pentru civili. Pe termen scurt, tehnologia este văzută mai ales ca un înlocuitor al soldaților pentru cele mai periculoase misiuni la sol.

Ucraina, teren de testare

Potrivit companiei, primele teste desfășurate în Ucraina au vizat activități logistice și de recunoaștere: transportul echipamentelor, cartografierea clădirilor sau verificarea unor zone înainte ca militarii să intre în ele. Experiența acumulată în aceste teste a dus la dezvoltarea unei noi generații de roboți. Modelul Phantom 2 va fi rezistent la apă și praf și va putea transporta încărcături de până la 80 de kilograme. Va fi și mai solid construit deoarece va putea suporta șocuri mult mai puternice decât versiunea actuală.

ONU cere reguli pentru „roboții ucigași”

În paralel cu evoluția tehnologiei, continuă și dezbaterea privind utilizarea armelor autonome. Secretarul general al ONU, António Guterres, a cerut recent adoptarea unui tratat internațional. Acesta ar trebui să interzică sistemele de armament capabile să selecteze și să atace ținte fără control uman direct. Negocierile privind sistemele autonome letale sunt în desfășurare în cadrul Convenției ONU privind anumite arme convenționale, iar obiectivul este stabilirea unor reguli clare până în 2026. În prezent nu există un tratat internațional dedicat roboților umanoizi folosiți în război, aceștia fiind supuși acelorași norme generale ale dreptului internațional umanitar.

Inteligența artificială schimbă regulile războiului

Roboții companiei folosesc modele avansate de inteligență artificială care sunt capabile să interpreteze mediul înconjurător și să anticipeze evoluția unei situații, nu doar să execute comenzi prestabilite. Directorul companiei consideră însă că pericolul imediat nu îl reprezintă roboții umanoizi, ci folosirea inteligenței artificiale pentru atacuri cibernetice, campanii de dezinformare sau transformarea dronelor comerciale în arme. În opinia sa, scenariul în care inteligența artificială își modifică singură obiectivele și scapă complet de sub control este încă la câțiva pași tehnologici distanță.

O piață în plină expansiune

Foundation Future Industries închiriază deja roboții Phantom pentru aproximativ 100.000 de dolari pe an, iar printre investitorii companiei se numără Eric Trump, fiul președintelui american Donald Trump, alături de fonduri importante din industria tehnologică. Pe măsură ce conflictele moderne se bazează tot mai mult pe autonomie, senzori și inteligență artificială, rolul roboților pe câmpul de luptă începe să treacă din zona experimentelor către aplicații concrete.