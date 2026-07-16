Premierul Ungariei îl acuză pe fostul ministru de Externe că a servit interesele Chinei după ce s-a angajat la BYD

Decizia a fost aspru criticată de premierul ungar Péter Magyar, care îl acuză că ar fi promovat interesele Chinei încă din perioada în care conducea diplomația de la Budapesta.

Szijjártó, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai fostului premier Viktor Orbán, a confirmat că a acceptat o „ofertă extrem de prestigioasă” din partea companiei chineze, unde va coordona relațiile externe și alte activități strategice.

Astfel, el pune capăt unei cariere politice de peste două decenii, în care a fost parlamentar din 2002 și ministru de Externe timp de aproape 12 ani, scrie TVP World.

Premierul Ungariei îl acuză pe fostul ministru de Externe că a servit interesele Chinei și vorbește despre un conflict de interese

Reacția premierului Péter Magyar nu a întârziat să apară. Într-un mesaj publicat pe platforma X, acesta a susținut că angajarea fostului ministru la BYD confirmă suspiciunile exprimate de-a lungul anilor cu privire la apropierea acestuia de interesele economice ale Chinei.

„Singura diferență este că, de acum înainte, contribuabilii ungari nu îi vor mai plăti lui Péter Szijjártó pentru aceeași «muncă». De acum, o va face angajatorul său real”, a transmis premierul.

Magyar a afirmat că fostul șef al diplomației ungare a fost acuzat în repetate rânduri că a servit interese străine și a subliniat că acesta se alătură unei companii care a beneficiat anterior de subvenții importante acordate de statul ungar.

Premierul a sugerat că decizia ridică întrebări cu privire la rolul pe care Szijjártó l-ar fi avut în promovarea investițiilor chineze de miliarde de forinți în Ungaria, în special în domeniul producției de baterii și automobile electrice.

În ultimii ani, Ungaria a devenit una dintre principalele destinații europene pentru investițiile chineze în industria vehiculelor electrice și a bateriilor, ca urmare a politicilor promovate de fostul guvern condus de Viktor Orbán.

Executivul de la Budapesta a acordat facilități și stimulente financiare consistente pentru atragerea marilor producători chinezi, inclusiv BYD. Compania construiește în prezent principala sa fabrică europeană în sudul Ungariei, unde producția de automobile electrice ar urma să înceapă până la sfârșitul acestui an.

În perioada în care a fost ministru de Externe, Péter Szijjártó a fost unul dintre principalii promotori ai consolidării relațiilor economice dintre Ungaria și China, susținând constant investițiile chineze în economia ungară.

Fidesz este din nou vizat

Premierul Péter Magyar a profitat de acest anunț și pentru a lansa un nou atac la adresa fostului partid de guvernământ, Fidesz, condus de Viktor Orbán.

Șeful Executivului a declarat că liderii formațiunii „părăsesc pe rând corabia care se scufundă”, susținând că partidul se îndreaptă spre „extincție politică”.

Péter Szijjártó a fost unul dintre cei mai influenți membri ai guvernului Orbán și un susținător al deschiderii economice către China. În același timp, el a fost criticat pe plan internațional pentru menținerea relațiilor cu Rusia după declanșarea invaziei în Ucraina.

Angajarea sa la BYD amplifică dezbaterea politică din Ungaria privind relația dintre foștii oficiali guvernamentali și companiile care au beneficiat de sprijin financiar din partea statului în perioada în care aceștia dețineau funcții publice.