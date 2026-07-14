Prima pagină » Știri externe » China interzice iubiții virtuali generați de AI pentru minori

China interzice iubiții virtuali generați de AI pentru minori

În China va intra în vigoare o nouă lege care va transforma întregul sector al Inteligenței Artificiale (AI). Noua lege le va interzice companiilor să ofere acces minorilor la serviciile agenților AI care simulează rolul de iubiți, iubite, persoane decedate sau chiar animale de companie.
China interzice iubiții virtuali generați de AI pentru minori
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
14 iul. 2026, 19:05, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Legea care va intra în vigoare începând din 15 iulie, va introduce reglementări semnificative în domeniul AI antropomorfă, adică al sistemelor create de oameni pentru a interacționa ca și cum ar fi ființe umane, adică sistemele dezvoltate de oameni pentru a interacționa ca și ființele umane, notează El Economista. 

Beijingul va stabili și interdicții ample împotriva tehnologiei AI care încurajează sinuciderea, răspândește discursuri de ură sau mesaje antistatale, dar și „agenții” AI ce culeg informații personale fără consințământ.

Pe fondul noii legi ce va intra în vigoare, giganții AI din China – precum Alibaba, Tencent și ByteDance – și-au retras serviciile de agenți de AI antropomorfi, potrivit South China Morning Post.

„Utilizarea agenților necesită un anumit nivel de înțelegere. Agenții actuali nu au atins încă maturitatea”, a declarat Pan Helin, membru al comitetului de experți din cadrul Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației din China pentru sursa citată.

Reglementarea diverselor companii din domeniile AI este o prioritate pentru Beijing. Cu toate acestea, există și limitări. Regulamentul aprobat în prezent exclude agenții de servicii pentru clienți și cei axați pe activități profesionale, pentru a împiedica China să rămână un jucător pe ultimele locuri din industria digitală.

Temeri legate de impactul AI asupra tinerilor

Un sondaj YouGov relevă că 10% dintre tinerii sub 30 de ani din SUA folosesc „folosesc un chatbot bazat pe AI pentru companie romantică sau sexuală”, iar 18% „mențin o prietenie pe termen lung cu un chatbot bazat pe AI”. Două treimi dintre părinții americani nu ar permite ca o inteligență artificială să fie cel mai bun prieten al copilului lor.

În Europa, situația privind utilizarea în rândul tinerilor este similară. Aproape unul din doi tineri europeni a folosit chaturi AI pentru pentru chestiuni intime sau personale, potrivit unui sondaj Ipsos comandat de guvernul francez cu ajutorul altor țări.

Cercetătorii în domeniul juridic de la Universitatea din Nanjing au propus elaborarea unei „Legii fundamentale privind AI1.0”. Propunerea a fost primită cu interes de Guvernul de la Beijing. Ideea este inspirată de măsuri precum legile privind serviciile digitale și IA adoptate în Uniunea Europeană, în încercarea de a reglementa tehnologiile digitale utilizate în spațiul european.

Recent, UE a început demersuri pentru a formula o lege care va reglementa platformele online, pe fondul temerilor că anumite funcții ale platformelor Meta precum Facebook, Instagram sau TikTok creează dependență pentru minori, afectând sănătatea mentală a tinerilor.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Radu Banciu, monolog controversat: „Ai voie să pui 11 negri în echipa Franței, dar ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată”
GSP.ro
Cea mai mare agenție de rating, Fitch, care poate arunca România la „junk”, față în față cu Ministerul de Finanțe. Cine participă și ce se discută
Gandul
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
Cancan
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport
Cum relativizează judecătorii legislația împotriva extremismului. Pedepse minime pentru doi neolegionari, susținători ai lui Călin Georgescu
Libertatea
ANM a făcut anunțul! Vremea se schimbă din nou, iar începutul lui august aduce temperaturi neașteptate
CSID
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da