China interzice iubiții virtuali generați de AI pentru minori

Legea care va intra în vigoare începând din 15 iulie, va introduce reglementări semnificative în domeniul AI antropomorfă, adică al sistemelor create de oameni pentru a interacționa ca și cum ar fi ființe umane, adică sistemele dezvoltate de oameni pentru a interacționa ca și ființele umane, notează El Economista.

Beijingul va stabili și interdicții ample împotriva tehnologiei AI care încurajează sinuciderea, răspândește discursuri de ură sau mesaje antistatale, dar și „agenții” AI ce culeg informații personale fără consințământ.

Pe fondul noii legi ce va intra în vigoare, giganții AI din China – precum Alibaba, Tencent și ByteDance – și-au retras serviciile de agenți de AI antropomorfi, potrivit South China Morning Post.

„Utilizarea agenților necesită un anumit nivel de înțelegere. Agenții actuali nu au atins încă maturitatea”, a declarat Pan Helin, membru al comitetului de experți din cadrul Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației din China pentru sursa citată.

Reglementarea diverselor companii din domeniile AI este o prioritate pentru Beijing. Cu toate acestea, există și limitări. Regulamentul aprobat în prezent exclude agenții de servicii pentru clienți și cei axați pe activități profesionale, pentru a împiedica China să rămână un jucător pe ultimele locuri din industria digitală.

Temeri legate de impactul AI asupra tinerilor

Un sondaj YouGov relevă că 10% dintre tinerii sub 30 de ani din SUA folosesc „folosesc un chatbot bazat pe AI pentru companie romantică sau sexuală”, iar 18% „mențin o prietenie pe termen lung cu un chatbot bazat pe AI”. Două treimi dintre părinții americani nu ar permite ca o inteligență artificială să fie cel mai bun prieten al copilului lor.

În Europa, situația privind utilizarea în rândul tinerilor este similară. Aproape unul din doi tineri europeni a folosit chaturi AI pentru pentru chestiuni intime sau personale, potrivit unui sondaj Ipsos comandat de guvernul francez cu ajutorul altor țări.

Cercetătorii în domeniul juridic de la Universitatea din Nanjing au propus elaborarea unei „Legii fundamentale privind AI1.0”. Propunerea a fost primită cu interes de Guvernul de la Beijing. Ideea este inspirată de măsuri precum legile privind serviciile digitale și IA adoptate în Uniunea Europeană, în încercarea de a reglementa tehnologiile digitale utilizate în spațiul european.

Recent, UE a început demersuri pentru a formula o lege care va reglementa platformele online, pe fondul temerilor că anumite funcții ale platformelor Meta precum Facebook, Instagram sau TikTok creează dependență pentru minori, afectând sănătatea mentală a tinerilor.