Opt ani de la mișcarea de stradă din 10 August. Foștii șefi ai Jandarmeriei, achitați

Într-un mesaj public, reprezentanții organizației susțin că, după „opt ani de anchete, amânări, rejudecări și tergiversări”, dosarul „10 August” nu a adus răspunsurile așteptate de victime sau de opinia publică.

Potrivit acestora, hotărârea instanței creează impresia că „aproape nimeni nu răspunde pentru una dintre cele mai grave acțiuni de represiune împotriva propriilor cetățeni din România postcomunistă”.

Organizația „Corupția Ucide” afirmă că persoanele prezente în Piața Victoriei pe 10 august 2018 au fost martore la folosirea gazelor lacrimogene și a forței împotriva protestatarilor, inclusiv a copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități. În același timp, protestatarii spun că motivarea instanței nu reflectă amploarea evenimentelor din acea seară.

„Corupția Ucide” susține că întrebarea esențială rămasă fără răspuns este cine a ordonat intervenția în forță împotriva manifestanților și solicită identificarea tuturor persoanelor responsabile, indiferent de funcția ocupată la acel moment.

Cine a ordonat? Liviu Dragnea, Carmen Dan?

„Realitatea trăită de zeci de mii de oameni este redusă la incidente izolate. Filmările care au șocat o țară întreagă sunt duse în derizoriu. Mărturiile victimelor pălesc în fața declarațiilor jandarmilor. Șefii Jandarmeriei sunt achitați, iar răspunderea pentru represiunea din 10 August pare să dispară. Întrebarea la care România așteaptă un răspuns de opt ani rămâne însă aceeași: Cine a ordonat represiunea? Dacă șefii Jandarmeriei nu sunt responsabili, atunci cine este? Liviu Dragnea? Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne de atunci? Speranța Cliseru, prefectul Capitalei? Cine a luat decizia politică? Cine a aprobat intervenția? Cine a decis folosirea gazelor lacrimogene și a forței împotriva propriilor cetățeni? Sau ni se spune că sute de jandarmi, muniția, gazele, vehiculele și întreaga operațiune s-au desfășurat fără un lanț de comandă și fără ca nimeni să răspundă?”, transmite „Corupția Ucide” pe pagina de Facebook.

În octombrie 2026 ar interveni prescripția

Organizatorii atrag atenția și asupra riscului intervenirii prescripției în dosar, în luna octombrie 2026, apreciind că acesta ar putea deveni încă un caz în care răspunderea este înlăturată prin trecerea timpului.

Prin protestul anunțat pentru 10 august 2026, organizația spune că va cere aflarea adevărului privind decizia de intervenție, tragerea la răspundere a celor care au încălcat legea, evitarea prescrierii dosarului și garanții că astfel de intervenții nu se vor mai repeta împotriva cetățenilor.

Protestul din 10 august 2018, desfășurat în Piața Victoriei din Capitală, s-a încheiat cu intervenția în forță a Jandarmeriei și sute de persoane care au reclamat că au fost rănite sau afectate de utilizarea gazelor lacrimogene. Dosarul privind intervenția a parcurs mai multe etape judiciare în luna iunie 2026, foștii șefi ai Jandarmeriei au fost achitați în primă instanță.