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Un bolid de aproape 160.000 de euro, confiscat în Cehia, tractat pe platformă în România

Un autoturism Porsche Cayenne Coupé, care figura confiscat în Cehia, a fost identificat pe raza localității de frontieră Râșești, județul Vaslui, tractat pe o platformă. Polițiștii de frontieră au reținut vehiculul pentru cercetări.
Un bolid de aproape 160.000 de euro, confiscat în Cehia, tractat pe platformă în România
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Laura Buciu
14 iul. 2026, 11:53, Social
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Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Huși și ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui au descoperit şi indisponibilizat, luni, pentru continuarea cercetărilor un autoturism Porsche Cayenne Coupé, care figura în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare de autoritățile din Cehia. Alerta fusese emisă cu doar o zi în urmă.

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Polițiștii au identificat în trafic și oprit pentru control, în jurul orei 13.00, pe raza localității de frontieră Râșești, un ansamblu auto format dintr-un microbuz și o remorcă tip platformă, cu ajutorul căreia era transportat un autoturism, an fabricație 2023.

„Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autoturismului transportat, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care polițiștii de frontieră au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Cehia, începând cu data de 12.07.2026”, transmite, marți, Poliția de Frontieră.

Poliţiştii de frontieră fac cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul Porsche Cayenne Coupé, în valoare de aproximativ 785.000 de lei, a fost reținut pentru continuarea cercetărilor.

 

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