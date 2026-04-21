Arme cu aer comprimat și 400 de proiectile, descoperite într-un colet pe Aeroportul Cluj-Napoca

Polițiștii de frontieră au descoperit două arme cu aer comprimat și 400 de proiectile într-un colet verificat în zona cargo a Aeroportului Cluj-Napoca.
Kelemen Hunor: Noi nu ne retragem, nu mă bag între PSD și PNL
Kelemen Hunor: Noi nu ne retragem, nu mă bag între PSD și PNL
Fritz, despre evenimentul de luni al PSD: Un spectacol cinic și grotesc
Fritz, despre evenimentul de luni al PSD: Un spectacol cinic și grotesc
Grindeanu: Miniștrii PSD ar putea demisiona după consultările de la Cotroceni. PSD poate rămâne în majoritate doar fără Ilie Bolojan
Grindeanu: Miniștrii PSD ar putea demisiona după consultările de la Cotroceni. PSD poate rămâne în majoritate doar fără Ilie Bolojan
Bolojan, după decizia PSD: Voi continua să exercit mandatul de premier
Bolojan, după decizia PSD: Voi continua să exercit mandatul de premier
Manifestație în Piața Victoriei, în sprijinul lui Ilie Bolojan. Premierul le-a mulțumit celor care au ieșit în stradă: „Consider că nu este un sprijin pentru o persoană, ci pentru o Românie modernă”
Manifestație în Piața Victoriei, în sprijinul lui Ilie Bolojan. Premierul le-a mulțumit celor care au ieșit în stradă: „Consider că nu este un sprijin pentru o persoană, ci pentru o Românie modernă”
Maria Miron
21 apr. 2026, 09:48, Social

Pachetul nu avea documentele necesare pentru introducerea și deținerea acestor bunuri în România.

Control în zona cargo a aeroportului

Verificările au avut loc luni, când o echipă mixtă formată din polițiști ai Poliției de Frontieră Române și inspectori vamali, sprijinită de echipaje canine, a controlat mai multe colete sosite pe aeroport.

În timpul controlului, într-unul dintre pachete au fost găsite două arme cu aer comprimat, alături de două cutii cu proiectile – câte 200 de bucăți fiecare, compatibile cu acest tip de armament.

Colet trimis din Cehia către un destinatar din România

Potrivit verificărilor, coletul fusese expediat de o persoană juridică din Cehia către o persoană fizică din România.

Problema identificată de autorități a fost lipsa documentelor care să ateste că sunt respectate condițiile legale pentru introducerea în țară, procurarea și deținerea armelor neletale.

Dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor

Bunurile au fost confiscate temporar pentru continuarea cercetărilor și stabilirea situaţiei de fapt.

Polițiștii de frontieră au deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, infracțiune prevăzută de articolul 342, alineatul 2 din Codul penal. Ancheta urmează să stabilească în ce condiții au fost expediate armele și dacă destinatarul avea dreptul legal să le dețină.

Recomandarea video

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Singura stradă din lume cu 3 sensuri de circulație. Care este al treilea sens?
Gandul
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Cancan
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport
Ce a cauzat creșterea uriașă de tensiune electrică după explozia de la CET Vest. Unii bucureșteni au măsurat și 275 de volți la revenirea curentului
Libertatea
Se mai poate mânca shaorma „cu de toate”, dacă a stat 24h în frigider? Când trebuie aruncată
CSID
Haos în trafic după explozia de la CET Vest. Semafoarele nu mai funcționează în intersecții importante din București
Promotor