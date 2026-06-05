Autostrada Moldovei intră în etapa asfaltării. Toți cei 320 km până la Pașcani, promiși pentru finalul anului

Anunțul a fost făcut vineri de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, care a prezentat pe rețelele sociale imagini de pe lotul 3 Mircești–Pașcani, arătând că lucrările au ajuns în faza pregătirii pentru așternerea asfaltului.

Ținta: 320 km de autostradă până la finalul anului

„Aici, în județul Iași, vă arăt în premieră cum arată primul tronson pregătit pentru asfaltare, primul tronson de autostradă care va fi asfaltat. Este vorba despre lotul 3 Mircești–Pașcani. Utilajele continuă aplicarea balastului stabilizat pentru pregătirea așternerii straturilor de asfalt”, a explicat Scrioșteanu.

Potrivit acestuia, sectorul va fi ultimul care va fi dat în trafic pe A7, însă finalizarea sa va permite deschiderea completă a autostrăzii dintre Ploiești și Pașcani.

„Finalizăm și acest lot, de la Mircești la Pașcani, până la sfârșitul acestui an, pentru a avea toți cei 320 de kilometri din Autostrada Moldovei în trafic”, a afirmat secretarul de stat.

Nodul turbion de la Pașcani, viitorul punct de întâlnire al A7 și A8

În cadrul vizitei pe șantier, Scrioșteanu a inspectat și lucrările la nodul rutier de tip turbion de lângă Pașcani, care va asigura conexiunea dintre Autostrada Moldovei (A7) și Autostrada Unirii (A8).

Oficialul a descris proiectul drept unul dintre cele mai importante puncte de legătură ale viitoarei rețele de autostrăzi din estul țării.

„Acest nod rutier, unul dintre cele mai impresionante din România în ceea ce privește intersecțiile dintre autostrăzi, va fi noul simbol al Moldovei și un simbol al Unirii”, a spus acesta.

După finalizarea marilor proiecte de infrastructură rutieră, nodul de la Pașcani va conecta mai multe coridoare europene, potrivit secretarului de stat: „De aici se va putea circula la nivel de autostradă spre Chișinău, spre Transilvania, spre Cernăuți și spre București”.

El a adăugat că viitoarele conexiuni vor permite și legături rutiere rapide către sudul Europei.

„Aici, la nodul turbion de la Pașcani, va fi o intersecție a unor coridoare europene importante care vor face legătura între sudul Europei – Grecia, Bulgaria și România, spre Cernăuți, dar și între Republica Moldova, Transilvania și vestul Europei”, a declarat Scrioșteanu.

A7 și A8, incluse într-un coridor de graniță

Secretarul de stat a oferit și detalii privind proiectele finanțate prin programul SAFE, precizând că mai sunt de semnat trei contracte.

„Mai avem trei contracte de semnat: contractele de graniță cu Republica Moldova și Ucraina și un lot din Autostrada Unirii A8, unde se așteaptă rezultatele contestațiilor depuse în cadrul licitațiilor”, a spus acesta.

Potrivit oficialului din Transporturi, finanțarea europeană destinată acestor proiecte nu riscă să fie pierdută.

„Din punct de vedere al finanțării, nu vom pierde finanțarea prin SAFE, deoarece încă de la început am prevăzut, ca măsură de siguranță, aceste contracte trilaterale România – Republica Moldova – Ucraina, astfel încât întregul coridor din A7 și A8 finanțat prin SAFE să fie considerat coridor de graniță și să permită semnarea contractelor și după 31 mai”, a explicat Ionel Scrioșteanu.

Obiectivul rămâne semnarea rapidă a tuturor contractelor aflate încă în procedură, a precizat acesta:„Ne dorim ca cele trei contracte rămase să fie semnate în cel mai scurt timp”.