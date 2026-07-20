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Alegeri anticipate sau suspendarea președintelui? Grindeanu: „Tremur tot”, dar PSD este pregătit

„Tremur tot”, a spus ironic Sorin Grindeanu când a fost întrebat dacă PSD se teme de alegeri anticipate. Liderul social-democrat a declarat că partidul este pregătit pentru un astfel de scenariu, însă nu vede motive pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan.
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Alexandra-Valentina Dumitru
20 iul. 2026, 21:37, Politic
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Întrebat despre variantele vehiculate în spațiul public, alegeri anticipate sau suspendarea șefului statului , și dacă PSD se teme de anticipate, Grindeanu a răspuns ironic: „Da, tremur tot”.

Ulterior, liderul PSD a precizat, la România TV, că partidul a luat în calcul toate scenariile constituționale.

„Nu e un subiect pe care să nu-l fi luat în calcul. Tot timpul, în momentul în care avem o situație de acest tip, constituțional este și posibilitatea să intri în scenariul de anticipate. Partidul Social Democrat, dacă acolo se va ajunge, va fi pregătit și pentru acest scenariu”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat însă că nu își dorește organizarea unor alegeri anticipate.

„Nu e unul de dorit. Eu nu mă ascund să spun acest lucru”, a adăugat acesta.

În ceea ce privește posibilitatea suspendării președintelui Nicușor Dan, Grindeanu a spus că nu vede motive în a fi suspendat, „deși n-avem niciun fel de acord politic cu domnia sa”.

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