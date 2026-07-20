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Grindeanu explică de ce proiectul Legii Salarizării nu a fost pregătit până în prezent / „În acest moment nu-mi cere să muncesc pentru Pîslaru”

Într-o conferință de presă, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat despre motivul pentru care reforma Noii Legi a Salarizării Unitare a fost amânată pentru finalul termenului limită a jaloanelor PNRR.
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Sorin Grindeanu cere adoptarea urgentă a legilor din PNRR. Liderul PSD: „Este exclus ca PSD să susțină această variantă” a Legii salarizării
Daiana Rob
20 iul. 2026, 15:30, Social
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Pentru că era, tocmai fiindcă era o lege foarte complicată”, a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă legea a fost lăsată spre finalul termenului limită pentru reformele din jaloanele PNRR, când această reformă riscă să nu mai fie îndeplinită în contextul actualei crize politice, Sorian Grindeanu s-a apărat:

Dar de ce să nu fie îndeplinită când ar fi trebuit, de exemplu, să fie trimisă, cel puțin, la Parlament? Nu eu trebuie să o fac. PSD-ul este în opoziție. PSD-ul nu trebuie să facă altceva decât să vină, să îmbunătățească, să facă amendamente”, a declarat Sorin Grindeanu. 

După căderea Guvernului Bolojan, în moțiunii de cenzură votată în Parlament, inițiată de PSD și AUR, social-democrații au trecut în opoziție, jucând rolul de „forță critică” la adresa puterii.

Totuși, Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații nu vor bloca Noua Lege a Salarizării, atâta timp cât ea conține amendamentele preluate din discuțiile cu sindicatele.

Vreau să le avem urmare a discuțiilor cu sindicatele. Acele amendamente, dacă vor fi preluate în legea salarizării, o vom vota. Dacă nu vor fi preluate, nu o vom vota”, a declarat Grindeanu. 

Întrebat dacă PSD din trecut are vreo responsabilitate în cazul în care această reformă este ratată, Sorin Grindeanu a declarat:

„Multe responsabilități are PSD-ul din trecut, și bune și rele. Doar că în ultimii șapte ani, așa cum bine știți, cel puțin din 2019 până acum, cinci ani prim-ministru a fost PNL”, a declarat Sorin Grindeanu. 

Termenul limită pentru îndeplinirea jalonului PNRR aferent Legii Salarizării unitare pentru personalul din sectorul bugetar trebuie să fie îndeplinit până la data de 31 august 2026.

Potrivit angajamentelor asumate de România, legea trebuia pregătită și adoptată într-un calendar mult mai devreme decât s-a întâmplat în practică. Întârzierile au făcut ca acest jalon să fie amânat în repetate rânduri și renegociat cu Comisia Europeană.

Sorin Grindeanu a precizat că reforma trebuia îndeplinită din 2023.

„Trebuia încă din 2023, când domnul Ciucă era prim-ministru. (…) Când toată lumea a fost de acord să mutăm legea salarizării de pe cererea de plată numărul 3 pe cererea de plată numărul 6, asta ultima, Manole, când a plecat, a lăsat o lege. În mai, domnul Pîslaru a prezentat o formă a Legii Salarizării, de exemplu, care, din punct de vedere a sistemului sanitar, era mult mai bună decât ceea ce-i acum. În două luni de zile a modificat toate propunerile”, a declarat Grindeanu. 

Întrebat încă odată despre responsabilitatea PSD în ceea ce privește proiectul, Sorin Grindeanu a declarat:

Da, numai că cinci ani a fost prim-ministru PNL, doi ani PSD-ul. Eu înțeleg că PSD-ul trebuie să devină cu toate, doar că această chestiune nu e doar în ograda PSD-ului. În acest moment nu-mi cere să muncesc pentru Pîslaru”, a declarat Sorin Grindeanu.

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