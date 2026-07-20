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Grindeanu: România este „neguvernată”. PSD propune o „comisie de criză” în Parlament pentru deblocarea țării

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că România traversează o perioadă de blocaj instituțional fără precedent și propune înființarea unei „comisii de criză” la nivelul Parlamentului, care să pregătească rapid modificările legislative necesare pentru deblocarea unor probleme urgente din administrație și economie.
Grindeanu: România este „neguvernată”. PSD propune o „comisie de criză” în Parlament pentru deblocarea țării
Andrei Rachieru
20 iul. 2026, 14:34, Politic
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„Este evident că în acest moment România este neguvernată. Instituțiile statului sunt paralizate din cauza acestei crize guvernamentale”, a declarat Grindeanu, într-o conferință de presă.

Liderul PSD a invocat o serie de situații pe care le consideră consecințe directe ale lipsei unui guvern cu puteri depline.

El a afirmat că spitalele de copii sunt afectate deoarece posturile din sistemul de sănătate rămân blocate, că prețurile la carburanți cresc „de la o zi la alta” fără ca autoritățile să intervină și că atacurile cibernetice asupra unor platforme critice ale statului, inclusiv cea a Agenției Naționale de Cadastru, au dus la blocarea pieței imobiliare.

Grindeanu a avertizat și asupra riscului ca persoanele care au contractat locuințe cu TVA de 9% să fie obligate să achite TVA de 21% începând cu 1 august, în lipsa unei reglementări urgente.

În acest context, președintele PSD a lansat un apel către toate grupurile parlamentare pentru constituirea unei „comisii de criză” care să elaboreze amendamentele necesare deblocării activității statului.

Potrivit acestuia, propunerile formulate de această structură ar urma să fie promovate în cadrul unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, alături de proiectele legislative din pachetul aferent PNRR.

„Indiferent de opțiunile politice, cei aleși în Parlament au datoria de a elabora sau de a colabora pentru elaborarea și adoptarea reglementărilor urgente pentru deblocarea funcționării statului și pentru protejarea intereselor celor care i-au votat”, a afirmat Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat că această comisie ar putea funcționa până la instalarea unui guvern cu puteri depline, dacă inițiativa va fi susținută și de celelalte formațiuni parlamentare.

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