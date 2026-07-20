Grindeanu atacă PNL și USR: O „minoritate de blocaj” care ține România ostatică

„În acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj, așa aș numi-o, care ține, practic, România ostatică. Mă refer, în mod evident, la Ilie Bolojan, la PNL și la USR, care se agață în continuare de putere”, a declarat Sorin Grindeanu, la Camera Deputaților.

Liderul PSD a afirmat că nu mai are așteptări de la premierul demis și că social-democrații au acceptat aproape toate variantele propuse de acesta pentru depășirea crizei politice.

„Eu nu mai am așteptări de la prim-ministrul demis. Am fost deja de acord cu aproape toate variantele pe care le-a vehiculat, inclusiv cu acel acord politic, dacă vă aduceți aminte. Ați mai văzut dumneavoastră pe cineva să vină să semnăm vreun acord? Cum i-ați văzut dumneavoastră, i-am văzut și eu. Nu”, a spus Grindeanu.

Grindeanu: „Voi continua să lucrez la formarea unei majorități”

Președintele PSD a precizat că va continua să lucreze pentru formarea unei majorități parlamentare, care să nu depindă de voturile formațiunilor extremiste.

„Voi continua să lucrez la formarea unei majorități care să excludă, și vreau să fiu foarte clar, voturile extremiste, dar care să ofere o soluție de stabilitate pentru România”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a susținut că situația din țară se înrăutățește și că este necesară instalarea rapidă a unui nou Executiv.

„Vedeți că situația este din ce în ce mai rea și avem nevoie de un guvern cât mai repede”, a subliniat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a făcut și o remarcă ironică la adresa activității actualului Executiv.

„Se întâmplă câte o ședință de guvern pe săptămână în care aprobă steme la localități, exproprieri și evaluări. În rest, politici publice, conform Constituției, nu au voie”, a declarat liderul PSD.

Criză politică de peste două luni

Criza politică a început odată cu demiterea Guvernului Bolojan, în urma moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR și adoptate la începutul lunii mai.

Moțiunea a fost adoptată cu 281 de voturi, iar Ilie Bolojan a rămas la Palatul Victoria ca premier interimar, cu atribuții limitate, până la instalarea unui nou Executiv.

Prima variantă propusă de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier a fost Eugen Tomac, care a încercat să formeze un guvern tehnocratic, dar și-a depus mandatul după ce nu a obținut sprijinul parlamentar necesar. Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea, însă Cabinetul propus de acesta a primit doar 189 dintre cele 233 de voturi necesare pentru învestire.

Negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR pentru formarea unei noi majorități nu au dus până acum la un acord.