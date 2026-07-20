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Consilier prezidențial: Blocajul persistă din „rațiuni mai mult politicianiste decât de interes politic”

Partidele și-au impus singure limite în negocierile pentru formarea noului guvern, iar acestea împiedică depășirea crizei politice, a transmis, luni, consilierul prezidențial Eugen Tomac.
Consilier prezidențial: Blocajul persistă din „rațiuni mai mult politicianiste decât de interes politic”
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
20 iul. 2026, 16:50, Politic
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„Mai există o șansă și noi sperăm că liderii politici, repet, dincolo de discursul uneori extrem de dur, se va ajunge la o soluție de compromis pentru a oferi țării un guvern cu putere de plină”, a afirmat Tomac, la Digi24.

Tomac consideră că în momentul de față „partidele și-au autoimpus niște limite pe care, din rațiuni mai mult politicianiste decât de interes politic, nu doresc să le depășească. Ori eu cred că atât timp cât liderii acestor partide discută între ei și cel puțin până la această oră au formulat o serie de scenarii pe care sunt dispuse să le discute și evident în măsura în care se va genera și o soluție de compromis să și o asume, există o șansă pentru a depăși acest moment”.

„Ne afectează pe toți”

Acesta a atras atenția asupra efectelor pe care le are prelungirea situației actuale.

„Prelungirea crizei, dincolo de faptul că ne afectează pe toți, dincolo de faptul că pune sub semnul întrebării banii pe care România îi poate primi gratis, eu cred că mai avem și o problemă de funcționalitate, pentru că un guvern interimar nu poate face rectificări bugetare, nu poate adopta ordonanțe”, a spus consilierul prezidențial.

Întrebat despre responsabilitatea partidelor în blocajul politic, Tomac a evitat să nominalizeze formațiuni, dar a susținut că unele dintre ele mențin tensiunea ridicată.

„Există partide care au o abordare mai reținută, există partide care mențin tensiunea foarte sus și eu cred că este cazul să conștientizăm că de 76 de zile România este într-un moment de blocaj”, a declarat acesta.

Referitor la posibilitatea unei formule de guvernare care să includă AUR, consilierul prezidențial a exclus un astfel de scenariu.

„Atât timp cât AUR pune sub semnul întrebării apartenența noastră la NATO, consideră că este bine ca Republica Moldova să fie abandonată, consideră că în Ucraina se întâmplă ceva dar nu e de interes pentru noi, evident că lucrurile acestea nu pot fi trecute cu vederea și pentru noi sunt chestiuni extrem de importante”, a declarat Tomac.

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