Ciprian Ciucu, despre rezolvarea crizei politice: Este important ca primul Guvern să fie dat de PNL. Încrederea în PSD este sub nivelul mării

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că soluția propusă de liberali pentru depășirea actualei crize politice rămâne constituirea unui guvern minoritar condus de PNL, avându-l pe eurodeputatul Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru.

„Domnul Siegfried Mureșan rămâne pe masă din punctul meu de vedere. Este o soluție. Se poate agrea un protocol prin care noi să ne asumăm anumite lucruri. Este important, pentru că noi ne-am pierdut, așa cum am spus, încrederea totală în Partidul Social-Democrat, că primul guvern, dacă ar fi vorba de o astfel de rotativă, să fie dat de către Partidul Național Liberal”, a declarat Ciprian Ciucu, la Digi24.

Ciprian Ciucu a amintit că situația actuală a fost generată de acțiunile PSD, criticând așteptările ca PNL și USR să deblocheze criza politică.

„România avea un guvern funcțional. Anumite interese ale PSD afectate și au hotărât să dea foc guvernului și implicit țării. Și au picat guvernul. De multe ori sunt întrebați de soluții, cei care nu au creat aceste probleme. În special Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România”, spune Ciucu.

În ceea ce privește negocierile politice desfășurate la Palatul Cotroceni, prim-vicepreședintele PNL a criticat poziția președintelui PSD, Sorin Grindeanu.

„Vedem că după ultimele negocieri de la Cotroceni, în loc să fie mai conciliant, mai stăpânit, domnul președinte al PSD, domnul Grindeanu, din contră, a ieșit la atac. Adică cum își imaginează că cu acest tip de discurs poate să strângă o majoritate?”, a susținut primarul general.