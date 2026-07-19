Ciprian Ciucu, despre varianta alegerilor anticipate: Nu a fost discutată în partid. Nu trebuie să ne fie frică

„Cealaltă soluție nu a fost discutată și nu a fost votată și nu a fost asumată de Partidul Național Liberal, dar este vehiculată foarte mult în spațiul public, anume alegerile anticipate”, a declarat Ciucu, sâmbătă, la Digi24.

Acesta a apreciat că un nou vot ar putea conduce la constituirea unei majorități parlamentare capabile să susțină un Executiv.

„Ar da un imbold totuși să avem un guvern funcțional. Ar da un imbold”, spune Ciucu, precizând că nu are o analiză privind un eventual rezultat al scrutinului.

„Nu știu cine va câștiga alegerile. Guvernul va fi susținut de o majoritate care să se controleze în urma alegerilor. E doar democratic să fie așa”, spune edilul.

În același context, Ciprian Ciucu a făcut referire la posibilitatea unei colaborări între PSD și AUR, invocând moțiunea de cenzură comună.

„Dacă PSD, care a dărâmat guvernul împreună cu AUR, și-ar asumă o astfel de soluție, este doar decizia dânșilor. Pentru că este și logic și normal. În momentul în care o majoritate se formează pentru a dărâma un guvern, acea majoritate este responsabilă să dea un guvern”, conchide liderul liberal.