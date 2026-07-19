UPDATE Inundații în centrul stațiunii Bușteni. Circulația pe DN1 este îngreunată. Mai multe persoane, suprinse în mașini

UPDATE:

ISU Prahova anunță că la fața locului intervine cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

O femeie de 33 de ani a fost surprinsă de apă la intrarea în Bușteni dinspre Sinaia. Ea a fost ajutată inițial de un cetățean, apoi preluată de echipajul SMURD Sinaia și este asistată medical în ambulanță.

În același timp, pompierii intervin pentru evacuarea unor persoane rămase în autoturisme, în condițiile în care precipitațiile abundente au dus la acumulări importante de apă în mai multe zone ale stațiunii.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Potrivit IPJ Prahova, au fost inundate mai multe străzi din zona centrală a stațiunii montane.

„La acest moment, pe DN1 (zona centrală), în orașul Bușteni, sunt inundate mai multe străzi, fiind semnalate acumulări importante de apă care afectează circulația și accesul în anumite zone”, au transmis polițiștii.

Echipaje de intervenție acționează în teren pentru evacuarea apei și sprijinirea persoanelor aflate în dificultate.

Polițiștii le recomandă oamenilor să evite deplasările în zonele afectate, să nu încerce traversarea sectoarelor de drum inundate, fie pietonal, fie cu autoturismele, și să respecte recomandările autorităților și ale forțelor de intervenție.

Județul Prahova se află sub avertizări Cod galben și Cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care anunță ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice până luni.