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ANM a emis Cod Galben de vijelii în aproape toată țara. Vânt puternic, grindină și ploi torențiale

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o avertizare Cod Galben de vijelii pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și pentru jumătatea de nord a Moldovei. De miercuri, Codul Galben cuprinde aproape toată țara.
ANM a emis Cod Galben de vijelii în aproape toată țara. Vânt puternic, grindină și ploi torențiale
sursa foto: pixabay
Laura Buciu
07 iul. 2026, 10:25, Știrile zilei
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De marți, de la ora 23 până miercuri, la ora 12 în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii (viteze de 50…70 km/h), descărcări electrice și averse (pe arii restrânse 15…25 l/mp).

Pentru aceste zone a fost emis Cod Galben.

Manifestările de instabilitate atmosferică vor fi și în după-amiaza și seara zilei de marți local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și izolat în rest.

De miercuri, între orele 12 și 23, în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze 50…70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Doar patru județe nu vor fi sub avertizare: este vorba de Timiș, Arad, Caraș-Severin și Mehedinți, acestea fiind ocolite de vremea rea, potrivit meteorologilor ANM.

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