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Cod roșu de furtuni în județul Tulcea | Sunt așteptate ploi torențiale și descărcări electrice într-un interval de o oră

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o avertizare Cod roșu de vreme severă pentru patru localități din județul Tulcea, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice frecvente și acumulări importante de apă.
Cod roșu de furtuni în județul Tulcea | Sunt așteptate ploi torențiale și descărcări electrice într-un interval de o oră
FOTO MEDIAFAX
Luiza Moldovan
02 iul. 2026, 13:59, Social
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Avertizarea, emisă de Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Constanța, este valabilă joi, între orele 13:40 și 14:40, și vizează localitățile Baia, Casimcea, Stejaru și Beidaud din județul Tulcea.

Meteorologii avertizează că în intervalul menționat se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 25 de litri pe metrul pătrat, însoțite de frecvente descărcări electrice.

Totodată, în zona vizată s-au înregistrat deja în ultimele ore cantități de apă cuprinse între 25 și 40 l/mp, ceea ce poate favoriza acumularea rapidă a apei și producerea unor efecte locale.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul manifestării fenomenelor periculoase, să se adăpostească în spații sigure și să urmărească informațiile și avertizările transmise de autorități.

Alte avertizări de vreme severă au fost emise și pentru alte zone

De altfel, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi trei avertizări meteorologice.

Sunt anunțate episoade de vreme severă, caracterizate de furtuni puternice, ploi torențiale, dar și temperaturi caniculare, fenomene ce vor afecta succesiv aproape toate regiunile țării.

Este în desfășurare un Cod Galben de disconfort termic și este în vigoare în intervalul orar 10:00 – 21:00.

În cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 34 de grade.

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