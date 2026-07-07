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Copilă de 15 ani, violată timp de un an de iubitul surorii fetei

O minoră în vârstă de 15 ani a fost violată în mod repetat timp de un an de iubitul surorii sale mai mari. Bărbatul a fost arestat preventiv.
Copilă de 15 ani, violată timp de un an de iubitul surorii fetei
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Ioana Târziu
07 iul. 2026, 11:18, Social
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Un bărbat în vârstă de 38 de ani a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu o fată în vârstă de 15 ani, în perioada aprilie 2025 – martie 2026. Bărbatul era iubitul minorei.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, „s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpat, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de viol asupra unui minor, în formă continuată”.

Bărbatul a câștigat încrederea copilei folosindu-se de calitatea sa de concubin al surorii persoanei vătămate, potrivit comunicatului Parchetului.

Bărbatul, arestat preventiv

Duminică, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Arad cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive față de inculpat.

Propunerea a fost admisă, „pe numele bărbatului fiind emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile”.

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