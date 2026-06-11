Cod portocaliu de furtuni în Arad și Timiș. Averse torențiale, vijelii și grindină

Avertizarea este valabilă în intervalul 06:30 – 07:20 și vizează municipiul Arad, orașele Sântana, Lipova, Chișineu-Criș, Curtici și alte zeci de localități din județul Arad, precum și orașul Recaș și mai multe comune din județul Timiș.

Meteorologii anunță averse torențiale care pot acumula între 25 și 35 l/mp într-un timp scurt, frecvente descărcări electrice și intensificări puternice ale vântului.

Rafalele vor atinge viteze de 60-80 km/h, existând și risc de vijelii. De asemenea, sunt prognozate căderi de grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1 centimetru.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul fenomenelor severe, să se adăpostească în locuri sigure și să evite staționarea sub copaci, stâlpi sau alte obiecte care pot fi doborâte de vântul puternic.