Prima pagină » Social » Intervenție de 7 ore pentru salvarea a 4 turiști blocați într-o zonă periculoasă din Piatra Craiului

Intervenție de 7 ore pentru salvarea a 4 turiști blocați într-o zonă periculoasă din Piatra Craiului

Patru turiști au fost salvați de salvamontiștii din Zărnești, după ce au rămas blocați într-o zonă expusă din Masivul Piatra Craiului, în timpul unei ascensiuni pe un traseu nemarcat, au anunțat reprezentanții Salvamont Zărnești.
Intervenție de 7 ore pentru salvarea a 4 turiști blocați într-o zonă periculoasă din Piatra Craiului
foto Serviciul Public Salvamont Zarnesti / Facebook
Laura Buciu
26 iul. 2026, 09:49, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit salvamontiștilor, apelul la 112 a fost primit sâmbătă, în jurul orei 13:30, după ce cei patru turiști, care urcau prin Padina lui Călineț, au încercat să evite ultima săritoare a traseului, considerată prea dificilă. În încercarea de a o ocoli, aceștia au ajuns într-un areal „foarte expus și periculos”, de unde nu au mai putut înainta și nici coborî în siguranță.

În urma discuției telefonice cu turiștii, salvatorii montani au constatat că aceștia nu aveau asupra lor echipamentul tehnic considerat indispensabil pentru un astfel de traseu, respectiv hamuri, coardă și alte elemente de asigurare.

Salvamont Zărnești precizează că intervenția a fost una deosebit de dificilă și s-a desfășurat într-o zonă foarte expusă, fiind luată în calcul inclusiv posibilitatea unei intervenții aeriene. Salvatorii au transportat echipamente tehnice necesare atât pentru extragerea persoanelor din zona periculoasă, cât și pentru asigurarea acestora pe durata retragerii.

Misiunea s-a încheiat sâmbătă seara, în jurul orei 20:30, când cei patru turiști au ajuns în siguranță în centrul orașului Zărnești.

Deznodământul putea fi tragic

Salvamontiștii atrag atenția că traseele nemarcate din Parcul Național Piatra Craiului necesită o documentare temeinică, experiență tehnică acumulată în timp și echipament complet de alpinism. În lipsa acestora, recomandarea este ca turiștii să aleagă traseele turistice marcate.

„Muntele va fi acolo și mâine, iar o decizie prudentă poate face diferența dintre o tură frumoasă și o intervenție de salvare. Din fericire, această misiune s-a încheiat cu bine. Putea însă, foarte ușor, să aibă un deznodământ tragic”, au transmis reprezentanții Salvamont Zărnești pe Facebook.

Recomandarea video

Povestea din spatele coafurii lui Cucurella: „Mama mă recunoștea pe teren” / Despre fiul său, diagnosticat cu autism: ”Nimeni nu are o viață perfectă. Dacă ai un copil cu autism, totul este mai complicat”
G4Media
I-a murit tatăl, 7 luni mai târziu fratele, și a decis să-și încheie cariera de succes » Fostul internațional este astăzi grădinar
GSP.ro
Un om de știință de la NASA atenționează: Activitatea umană produce efecte asupra planetei similare supererupțiilor vulcanice de acum milioane de ani
Gandul
Mr. Pink, DAT AFARĂ cu scandal din Beverly Hills: 'A trebuit să facem evacuarea'
Cancan
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport
Am intrat în Muzeul Recordurilor Românești. Locul din București unde se ascund un milion de povești și cele mai spectaculoase colecții din lume
Libertatea
Ce face astăzi Gianina Corondan după ce s-a retras din televiziune: „Lucrez frumos, înălțător”! E total schimbată
CSID
Metoda „Accidentul” continuă să facă victime în România. O femeie a dat 60.000 de lei crezând că își salvează fiul după un accident
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia