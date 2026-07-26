Intervenție de 7 ore pentru salvarea a 4 turiști blocați într-o zonă periculoasă din Piatra Craiului

Potrivit salvamontiștilor, apelul la 112 a fost primit sâmbătă, în jurul orei 13:30, după ce cei patru turiști, care urcau prin Padina lui Călineț, au încercat să evite ultima săritoare a traseului, considerată prea dificilă. În încercarea de a o ocoli, aceștia au ajuns într-un areal „foarte expus și periculos”, de unde nu au mai putut înainta și nici coborî în siguranță.

În urma discuției telefonice cu turiștii, salvatorii montani au constatat că aceștia nu aveau asupra lor echipamentul tehnic considerat indispensabil pentru un astfel de traseu, respectiv hamuri, coardă și alte elemente de asigurare.

Salvamont Zărnești precizează că intervenția a fost una deosebit de dificilă și s-a desfășurat într-o zonă foarte expusă, fiind luată în calcul inclusiv posibilitatea unei intervenții aeriene. Salvatorii au transportat echipamente tehnice necesare atât pentru extragerea persoanelor din zona periculoasă, cât și pentru asigurarea acestora pe durata retragerii.

Misiunea s-a încheiat sâmbătă seara, în jurul orei 20:30, când cei patru turiști au ajuns în siguranță în centrul orașului Zărnești.

Deznodământul putea fi tragic

Salvamontiștii atrag atenția că traseele nemarcate din Parcul Național Piatra Craiului necesită o documentare temeinică, experiență tehnică acumulată în timp și echipament complet de alpinism. În lipsa acestora, recomandarea este ca turiștii să aleagă traseele turistice marcate.

„Muntele va fi acolo și mâine, iar o decizie prudentă poate face diferența dintre o tură frumoasă și o intervenție de salvare. Din fericire, această misiune s-a încheiat cu bine. Putea însă, foarte ușor, să aibă un deznodământ tragic”, au transmis reprezentanții Salvamont Zărnești pe Facebook.