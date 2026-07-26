Studiu: Problemele financiare persistente pot accelera îmbătrânirea creierului

Efectul a fost mai pronunțat în cazul bărbaților, al persoanelor care au avut o copilărie marcată de lipsuri și al celor cu un risc genetic mai mare de a dezvolta boala Alzheimer, conform dpa.

Cercetătorii sugerează că sprijinirea persoanelor care se confruntă cu dificultăți financiare și reducerea sărăciei ar putea contribui la prevenirea unor cazuri de demență.

În cadrul studiului, publicat în revista „Innovations in Aging”, cercetătorii de la University College London (UCL) au analizat datele a 2.759 de persoane din Regatul Unit.

Participanții au fost întrebați despre veniturile gospodăriei în trei momente ale vieții: la 26, 43 și 53 de ani. Persoanele au fost considerate ca având venituri reduse persistente dacă s-au aflat în categoria celor mai mici 20% venituri în cel puțin două dintre aceste momente. În această situație s-a aflat aproximativ unul din șase participanți.

Problemele financiare, asociate cu rezultate cognitive mai slabe

Dificultățile financiare au inclus probleme în gestionarea veniturilor sau imposibilitatea de a plăti facturile.

Studiul a arătat că persoanele care s-au confruntat cu probleme financiare persistente sau cu sărăcie la începutul și la mijlocul vieții adulte au obținut rezultate mai slabe la testele cognitive efectuate la vârsta de 53 de ani.

În cazul participanților care au fost supuși unor scanări cerebrale, analiza a arătat că persoanele cu venituri mai mici aveau o stare mai proastă a sănătății creierului la vârste cuprinse între 69 și 71 de ani.

„Cele mai multe studii privind îmbătrânirea cognitivă analizează dificultățile financiare într-un singur moment al vieții. Studiul nostru, care folosește date strânse pe parcursul mai multor decenii, ne permite să observăm că acumularea dificultăților de-a lungul mai multor ani este asociată cu cele mai slabe rezultate privind sănătatea cognitivă, și nu episoadele ocazionale de adversitate”, a declarat Dr. Jacques Wels, din cadrul departamentului UCL pentru sănătate și îmbătrânire de-a lungul vieții.

Potrivit studiului, problemele financiare ar putea afecta capacitatea anumitor regiuni ale creierului implicate în procese precum atenția și luarea deciziilor.

Dificultățile financiare persistente din viața adultă pot exercita un stres cronic asupra sistemelor implicate în procesarea cognitivă, ceea ce poate duce în timp la apariția unor deficiențe.

Cercetătorii au afirmat că, „având în vedere actuala criză a costului vieții, în contextul în care un număr record de gospodării raportează dificultăți financiare”, concluziile „ilustrează încă o dată importanța sprijinirii gospodăriilor vulnerabile”.