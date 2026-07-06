Studiu: Învățarea unei limbi străine ar putea încetini îmbătrânirea creierului cu până la 13 ani

Persoanele care vorbesc mai mult de o limbă par să aibă creiere mai tinere. Cu cât o persoană vorbește mai multe limbi și cu cât le-a învățat mai devreme, cu atât efectul pare să fie mai puternic, potrivit concluziilor unui studiu prezentat la conferința Federației Societăților Europene de Neuroștiințe, organizată la Barcelona.

Diferențe de până la 13 ani la nivelul creierului

Studiul a arătat că persoanele care vorbeau două limbi aveau creiere care păreau cu aproximativ șase ani mai tinere decât cele ale persoanelor care vorbeau o singură limbă, relatează The Guardian.

În cazul celor care vorbeau trei limbi, creierele păreau cu aproximativ șapte ani mai tinere, iar în cazul persoanelor care vorbeau patru limbi, diferența ajungea la aproximativ 13 ani.

Creierul uman este alcătuit din miliarde de celule nervoase care comunică între ele. Pe măsură ce îmbătrânim, conectivitatea din creier se deteriorează adesea, ceea ce poate duce la scăderea memoriei și la încetinirea vitezei de gândire.

Deși cercetări anterioare au observat că persoanele din țări europene cu un nivel mai ridicat de competență lingvistică tind să îmbătrânească mai lent, acest studiu a măsurat impactul vorbirii mai multor limbi asupra creierului la nivel individual.

Studiul a analizat persoane din regiunea bască

Oameni de știință din Spania, Chile, Argentina și Irlanda au comparat persoane care locuiesc în regiunea bască, caracterizată printr-un nivel ridicat de multilingvism, și care vorbeau spaniolă, bască, franceză și/sau engleză.

Pentru a măsura vârsta neurologică, cercetătorii au folosit magnetoencefalografia, prin care au analizat activitatea cerebrală a 728 de persoane de vârste diferite și cu niveluri diferite de competență lingvistică.

Apoi au folosit inteligența artificială pentru a procesa rezultatele și pentru a calcula un nivel normal al conectivității cerebrale la o anumită vârstă. Ulterior, un al doilea grup, fără legătură cu primul, format din 144 de persoane, a fost scanat și comparat. Acesta includea un număr egal de persoane care vorbeau una, două, trei sau patru limbi.

Ce spun cercetătorii

„Pe scurt, persoanele care vorbeau mai multe limbi tindeau să aibă creiere care păreau mai tinere decât era de așteptat pentru vârsta lor cronologică. Efectul nu era legat doar de numărul de limbi vorbite. Un nivel mai ridicat de competență lingvistică și dobândirea mai timpurie a unei a doua limbi au fost, de asemenea, asociate cu o îmbătrânire mai lentă a creierului. Acest lucru sugerează că experiența multilingvă contează gradual: nu este vorba doar despre a fi bilingv sau nu, ci despre profunzimea și durata experienței lingvistice”, a declarat dr. Lucia Amoruso, de la Centrul Basc pentru Cogniție, Creier și Limbaj din San Sebastián.

Cercetătorii au luat în calcul factori precum vârsta, sexul și nivelul de educație al participanților, dar au precizat că nu pot exclude influența altor factori care pot avea un impact asupra creierului, precum stilul de viață și implicarea socială.

Totuși, Eef Hogervorst, profesoară de psihologie biologică la Universitatea Loughborough, a îndemnat la prudență. Deși dovezile sugerează că multilingvismul este asociat cu o reziliență cerebrală mai bună, ea a spus că „este posibil ca persoanele care vorbesc mai multe limbi să aibă și un stil de viață mai sănătos și/sau acces mai bun la alte medii și activități protectoare, precum lectura, învățarea pe tot parcursul vieții și cântatul la instrumente muzicale”.