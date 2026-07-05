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Un semn ignorat de milioane de oameni este asociat cu un risc cu 37% mai mare de demență

Un nou studiu arată că pierderea auzului netratată este cel mai important factor modificabil de risc pentru demență. Iată ce recomandă cercetătorii.
Un semn ignorat de milioane de oameni este asociat cu un risc cu 37% mai mare de demență
Andreea Tobias
05 iul. 2026, 19:31, Ştiinţă-Sănătate
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Pierderea auzului netratată este acum considerată cel mai important factor de risc modificabil pentru demență. Un raport recent arată o legătură cu un risc cu 37% mai mare de îmbolnăvire. Cu toate acestea, oamenii așteaptă în medie nouă ani înainte să ceară ajutor.

Comisia Lancet a analizat cei mai importanți factori de risc pentru demență.

Pierderea auzului și colesterolul LDL ridicat sunt responsabile fiecare pentru 7% din cazuri, la nivel mondial. O meta-analiză din același raport a găsit un risc de demență cu 37% mai mare la persoanele cu probleme de auz netratate.

Comisia a identificat în total 14 factori de risc modificabili pentru demență. Abordarea tuturor acestora ar putea preveni până la 45% din cazuri, la nivel global.

De ce oamenii amână tratamentul pentru auz

În medie, oamenii așteaptă nouă ani înainte să ceară ajutor pentru problemele de auz. Schimbarea este de obicei treptată, fără un moment clar în care problema devine evidentă. Membrii familiei tind să compenseze mult timp, fără să discute deschis despre asta. Tocmai în acești nouă ani se acumulează cea mai mare parte a leziunilor care puteau fi prevenite.

Organizația Mondială a Sănătății a publicat informații îngrijorătoare.

Peste 1 miliard de tineri adulți sunt expuși riscului de pierdere permanentă a auzului. Ascultarea muzicii la volum ridicat, prin căști, este principala cauză identificată. Această cauză poate fi prevenită complet, la orice vârstă. Cercetătorii de la Universitatea din Miami au identificat și o cauză genetică. Mutații rare în gena CPD afectează celulele responsabile de auz, în cazuri ereditare.

Ce spun cercetările recente despre aparatele auditive

Un studiu recent a analizat dosarele medicale a peste 250 de milioane de pacienți. La populația generală, aparatele auditive nu au redus riscul de demență. Totuși, la persoanele care sufereau și de epilepsie, situația a fost diferită. Utilizatorii de aparate auditive au avut un risc de demență cu 23% mai mic. Cercetătorii cred că explicația ține de rezerva cognitivă a creierului.

Un test de auz făcut la 50 de ani oferă un reper important pentru viitor. Reducerea volumului la căști și pauzele de ascultare pot preveni multe probleme. Tratarea din timp a auzului reduce și riscul de cădere, nu doar de demență.

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