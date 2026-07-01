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„Am murit și am ajuns în Iad timp de 18 zile”. Experiența relatată de o femeie aflată în comă și explicațiile medicilor

O femeie din SUA susține că, în timpul unei come induse medical de 18 zile, a trăit o experiență pe care o descrie drept o călătorie prin Iad și Rai. Medicii explică însă că astfel de relatări sunt încadrate în categoria experiențelor din apropierea morții (Near-Death Experiences - NDE), un fenomen intens studiat, dar încă insuficient înțeles.
„Am murit și am ajuns în Iad timp de 18 zile”. Experiența relatată de o femeie aflată în comă și explicațiile medicilor
Andreea Tobias
01 iul. 2026, 19:44, Life-Inedit
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O femeie din Statele Unite susține că a trăit o experiență ieșită din comun în timpul unei come induse medical care a durat 18 zile. Kathy McDaniel afirmă că s-a trezit într-un loc pe care îl descrie drept „Iad”. Aici ar fi fost înconjurată de demoni, înainte ca un gest neașteptat să o conducă spre ceea ce ea numește Rai, conform Mirror.

În 1999, Kathy McDaniel, care avea atunci 53 de ani, a fost internată cu o afecțiune gravă pulmonară. Medicii au decis inducerea unei come medicale după ce plămânii i-au cedat din cauza unei inflamații severe și a acumulării de lichid. Femeia a rămas inconștientă timp de 18 zile, perioadă în care echipa medicală a încercat să-i salveze viața.

Ce spune că a văzut în timpul comei

Kathy povestește că s-a trezit într-un întuneric total, apoi într-un loc cu incendii, țipete și personaje pe care le descrie drept demoni.

Ea afirmă că experiența a continuat într-un peisaj asemănător unui oraș aflat în flăcări, unde ar fi fost supusă unor încercări și amenințări permanente.

Potrivit mărturiei sale, momentul în care a început să cânte un colind religios a reprezentat punctul de cotitură. Femeia spune că atunci mediul din jur s-a schimbat complet și că s-a trezit într-un loc luminos, pe care îl identifică drept Rai, unde susține că și-a întâlnit fostul logodnic, decedat cu puțin timp înainte de internarea ei.

Ce sunt experiențele din apropierea morții

Relatarea lui Kathy se încadrează în categoria așa-numitelor Near-Death Experiences (NDE) sau experiențe din apropierea morții.

Persoanele care au trecut prin astfel de episoade descriu frecvent:

  • senzația că părăsesc propriul corp;
  • întâlniri cu persoane decedate;
  • tuneluri de lumină;
  • stări intense de pace;
  • percepția unor locuri considerate Rai sau Iad.

Nu toate experiențele sunt însă asemănătoare, iar conținutul lor diferă în funcție de persoană și de contextul medical.

Ce spun medicii

Specialiștii subliniază că nu există dovezi științifice care să confirme că experiențele relatate în timpul comei reprezintă o dovadă a existenței vieții de după moarte.

Neurologii și cercetătorii consideră că aceste trăiri pot fi influențate de:

  • modificările activității cerebrale în timpul lipsei de oxigen;
  • efectele sedativelor și anestezicelor;
  • reacțiile neurochimice produse în situații critice;
  • amintiri și convingeri religioase sau culturale.

În prezent, mecanismul exact al experiențelor din apropierea morții rămâne insuficient înțeles și continuă să fie studiat.

Cum s-a schimbat viața femeii

După ce s-a trezit din comă și a fost externată, Kathy McDaniel spune că experiența i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții și a morții.

Ulterior, ea și-a publicat povestea într-o carte autobiografică și participă la întâlniri dedicate persoanelor care susțin că au avut experiențe similare în timpul morții clinice sau al comei.

Experiențele din apropierea morții sunt raportate de persoane care au trecut prin stop cardiac, comă sau alte situații critice.

Cercetările din ultimii ani au documentat numeroase astfel de cazuri, însă comunitatea științifică nu consideră că ele demonstrează existența vieții de apoi. Specialiștii atrag atenția că aceste relatări trebuie privite ca experiențe personale și nu ca dovezi medicale sau științifice.

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