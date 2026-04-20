Prima pagină » Life-Inedit » Ce este o „doula a morții” și de ce devine tot mai discutată această profesie

Ce este o „doula a morții” și de ce devine tot mai discutată această profesie

Interesul pentru profesia de „doula a morții” a crescut recent, după ce actrița Nicole Kidman a declarat că urmează cursuri pentru a deveni una, aducând în atenție un rol încă puțin cunoscut, mai ales în Europa.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
20 apr. 2026, 07:58, Social

Conceptul vine din tradiția „doulelor” care asistă femeile în timpul sarcinii și nașterii, oferind sprijin emoțional și practic, fără a interveni medical. În mod similar, o „doula a morții” însoțește persoanele aflate în faze terminale ale vieții, dar și familiile acestora, ocupându-se de aspecte emoționale, psihologice și organizatorice. Nu înlocuiește medicii sau psihologii, ci completează îngrijirea, fie la domiciliu, fie în spital, scrie Il Post.

Sprijin înainte, în timpul și după finalul vieții

Rolul unei astfel de persoane este foarte variat. Poate ajuta pacienții să își confrunte temerile, să își organizeze ultimele dorințe sau chiar să planifice detalii precum funeraliile. De asemenea, oferă sprijin familiilor în perioada de doliu și se ocupă uneori de lucruri practice, de la organizare până la gesturi simple de ajutor cotidian. Specialiștii spun că esența acestei profesii este prezența constantă și capacitatea de a asculta fără a judeca. În țări precum Statele Unite, Marea Britanie sau Canada, „death doula” este deja o profesie cunoscută. În unele cazuri, este chiar integrată în sistemele medicale. Există cursuri, certificări și chiar recunoaștere în spitale. Conceptul a început să apară și în cultura populară, inclusiv în seriale TV care abordează teme medicale contemporane.

La început de drum în Italia

În Italia, profesia este încă la început și nu este reglementată clar. Există persoane care practică acest rol, uneori sub denumiri precum „doula a trecerii”, dar numărul lor este redus. Activitatea poate fi exercitată în baza legislației privind profesiile nereglementate, însă lipsa unui cadru clar generează și scepticism. Specialiștii consideră că rolul acestor persoane poate fi important, mai ales pentru a combate izolarea în care ajung adesea bolnavii sau vârstnicii. În același timp, subiectul morții rămâne unul dificil și adesea evitat. Acest lucru face ca profesia să fie privită de multe ori cu rezerve.

România și conceptul de „doula a morții”

În România, conceptul de „doula a morții” există, dar nu este încă recunoscut ca profesie distinctă și nici reglementat oficial. Rolul este preluat parțial de voluntari, consilieri în doliu sau specialiști din zona îngrijirilor paliative. Totuși nu există o structură clară sau certificări standardizate. Deși sistemul medical oferă sprijin psihologic pacienților în faze terminale, abordarea este mai degrabă una clinică, iar componenta de însoțire personală și emoțională specifică acestui rol rămâne limitată. În lipsa unui cadru legal și pe fondul reticenței culturale față de discuțiile despre moarte, această activitate se află încă într-o fază incipientă, dar cu potențial de dezvoltare în anii următori.

Interesul pentru educația legată de finalul vieții, inclusiv pentru concepte precum „testamentul biologic” sau sprijinul în perioada terminală, este în creștere. Apariția unor asociații și programe de formare arată că domeniul începe să se organizeze, chiar dacă nu există încă un traseu standard pentru cei care vor să devină „doula a morții”.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | Festival de bășcălie la adresa PSD, după ce liderii partidului au postat pe rețele sociale afișe identice cu „Momentul Adevărului”
G4Media
Aparatele electrocasnicele care trebuie scoase din priză după fiecare utilizare. Sunt „vampiri energetici” și încarcă facturile cu 5-10%
Gandul
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Cancan
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Prosport
Ministrul transporturilor, afaceri cu unul din șefii Academiei Infractorilor: numele lui Ciprian Șerban apare pe trei contracte dintr-un mare dosar instrumentat de DIICOT
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă smântână din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
CSID
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Promotor