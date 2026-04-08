Părinții copiilor cu autism și sindrom Down vor primi sprijin de la stat: consiliere psihologică gratuită, adoptată de Parlament

Părinții și tutorii legali ai copiilor diagnosticați cu sindrom Down sau tulburări din spectrul autist vor avea acces la sprijin psihologic gratuit, după ce Camera Deputaților a adoptat miercuri o lege în acest sens.

Actul normativ introduce măsuri menite să ajute familiile care se confruntă cu provocări zilnice și costuri ridicate legate de îngrijirea copiilor vulnerabili.

Conform noilor prevederi, acești părinți vor putea beneficia de servicii de consiliere psihologică în unități specializate, iar cheltuielile vor fi acoperite integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate.

În același timp, legea include și alte tipuri de sprijin, precum servicii medicale, îngrijiri paliative și servicii conexe pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist.

Inițiatorii proiectului au declarat că adoptarea acestei legi este foarte importantă, în special pentru ajutorul care este acordat familiilor afectate.

Deputata liberală, Raluca Turcan, a făcut câteva precizări despre noua măsură adoptată pe pagina sa de Facebook.

„Proiectul de lege pe care l-am inițiat, adoptat azi în Camera decizională, prin care părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist sau sindrom Down vor beneficia gratuit de consiliere psihologică, nu s-a născut într-un birou. Este rezultatul dezbaterilor și discuțiilor pe care le-am avut la Sibiu cu părinți care duc zilnic o luptă nevăzută și cu specialiști care știu cât de mult contează sprijinul real. Am ascultat, am înțeles și am construit împreună. Pentru părinții care, dincolo de diagnostic, duc în fiecare zi grija, oboseala, frica, singurătatea. Iar un părinte echilibrat înseamnă un copil mai bine sprijinit.”, a scris Raluca Turcan.

Deși proiectul a primit susținere, au apărut și îngrijorări legate de resursele financiare necesare pentru aplicare. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a atras atenția asupra acestui aspect.

„Sper că la anul, când se negociază bugetul CNAS, să avem bani ca această lege să fie pusă în practică şi părinţii să aibă un sprijin”, a afirmat Ungureanu.

Legea a trecut de Parlament, iar următorul pas este promulgarea de către președintele Nicușor Dan. Dacă va intra în vigoare, măsura ar putea aduce un sprijin major pentru multele familii din România care au nevoie de ajutor specializat.