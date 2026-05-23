Bolojan anunță mobilizare totală: „Nu ne permitem să pierdem bani”

Premierul Ilie Bolojan a avertizat din nou, sâmbătă, de la Iași, că România riscă să piardă integral banii europeni alocați proiectelor nefinalizate până la sfârșitul lunii august. Declarațiile vin în contextul negocierilor în curs dintre echipele tehnice române și Comisia Europeană la Bruxelles. Toți primarii din țară au fost convocați luni dimineață pentru un inventar de urgență al proiectelor PNRR.
Andreea Tobias
23 mai 2026, 16:56
Bolojan a explicat că există în derulare peste 15.000 de proiecte în administrațiile publice din România. Cele care pot fi terminate până la 31 august trebuie să rămână pe componenta de grant. Un proiect finalizat în proporție de 90%, dar rămas pe grant fără a fi terminat la termen, atrage pierderea integrală a sumei alocate.

Proiectele care nu pot fi finalizate la timp urmează să fie transferate pe componenta de împrumut. În acest caz, România pierde doar suma aferentă lucrărilor nerealizate, diferența urmând să fie acoperită din bugetul național sau local.

Ce trebuie să facă primăriile în primele trei zile ale săptămânii

Premierul a cerut ca, pentru toate lucrările cu risc de nefinalizare, să fie întocmite note de constatare de către supervizori sau diriginți de șantier. Constructorii trebuie să prezinte angajamente ferme cu grafice de lucrări care să garanteze finalizarea până la 31 august. Termenul pentru această procedură este primele trei zile ale săptămânii viitoare.

Jaloane pe care România nu le poate îndeplini

Un alt punct sensibil al negocierilor cu Bruxellesul vizează jaloanele asumate și neîndeplinite. Bolojan a dat exemplul vitezei pe calea ferată. Angajamentul de reducere a întârzierilor nu a fost îndeplinit. Motivele: lucrări nefinalizate și lipsă de locomotive noi.

Guvernul negociază cu Comisia Europeană coborârea acestor standarde pentru a nu bloca absorbția.

Nouă legi care condiționează 7,5 miliarde de euro

Bolojan a anunțat că toate ministerele vor depune săptămâna viitoare în Parlament proiecte de lege esențiale pentru deblocarea a peste 7,5 miliarde de euro. Guvernul nu mai are competența legală de a adopta ordonanțe, astfel că procedura parlamentară devine singura cale. Premierul a apelat la partidele politice să susțină adoptarea acestor legi până la sfârșitul lunii iunie, pentru ca tragerile din fonduri să poată fi făcute în iulie-august.

Bolojan a reamintit că România are în 2026 cel mai mare buget de investiții, reprezentând 8% din PIB – fonduri europene și naționale combinate.

