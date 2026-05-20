Stadiul proiectelor PNRR, analizat la Guvern. Situație specială la Ministerul Sănătății

În cadrul întâlnirii coordonate de premier au fost analizate proiectele de investiții din domeniile educației, sănătății, lucrărilor publice, energiei, economiei și digitalizării, precum și reformele privind decarbonizarea, reducerea întârzierilor înregistrate în transportul feroviar, salarizarea din sistemul bugetar.

Guvernul anunță, printr-un comunicat, că o situație specială este la Ministerul Sănătății, unde este nevoie de promovarea în regim de urgență a mai multor Hotărâri de Guvern restante, care să asigure efectuarea plăților pentru continuarea lucrărilor astfel încât spitalele finanțate din PNRR să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, potrivit termenului asumat.

Ilie Bolojan a cerut coordonatorilor de investiții să își analizeze necesarul de finanțare de la bugetul de stat complementar finanțărilor din PNRR și să transmită aceste date Ministerului Finanțelor. Pe baza acestor informații, Ministerul Finanțelor va asigura resursele bugetare necesare pentru asigurarea fluxului de plăți pentru proiectele din PNRR.

De asemenea, la nivelul ministerelor se vor face ajustări organizatorice în măsură să asigure resursa umană pentru verificarea cererilor de plată și, dacă va fi cazul, ministerele care înregistrează întârzieri vor fi sprijinite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

România mai are de atras 10 miliarde de euro

Totodată, în ședința de miercuri ministerele și-au coordonat informațiile și au pregătit negocierile care vor avea loc la Bruxelles, pe 22 mai, cu reprezentanții Comisiei Europene.

„Tema o reprezintă versiunea finală a PNRR, iar obiectivul Guvernului României este să valorifice integral fondurile disponibile pentru proiectele de investiții, atât cele nerambursabile, cât și componenta de împrumut”, transmite Guvernul.

După aprobarea, în cursul săptămânii trecute, a cererii de plată numărul 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, gradul de implementare al PNRR a depăşit 60%.

Guvernul anunță că România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro, sumă brută, prin cererile 5 şi 6, granturi și împrumuturi, pentru finalizarea PNRR.