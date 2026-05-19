Ce ar trebui să facă Nicușor Dan pentru un nou Guvern? Sfatul lui Kelemen Hunor

Kelemen Hunor a spus, marți, la Digi 24, că l-a văzut pe Nicușor Dan îngrijorat pentru a găsi o majoritate, o soluție, „făcea calcule”.

„Până la urmă, e președintele României și, până la urmă, are această sarcină de a nominaliza un premier după discuții cu partidele”, a spus Kelemen.

Întrebat ce ar trebui să se întâmplă între consultările de luni și cele următoare, care vor fi, probabil, în câteva zile, Kelemen a spus că „trebuie găsită o persoană care va accepta formarea unui guvern, indiferent dacă e dintr-o parte sau dintr-o altă parte, sau e din afară a partidelor politice, cu riscul de a eșua”.

„Trebuie să fie conștient că există acest risc. Dar trebuie să facă primul pas, trebuie să facă prima încercare. Dacă nu face prima încercare, atunci rămânem cu guvernul interimar, ceea ce nu ar fi o problemă dacă n-am avea niște jaloane, dacă nu am avea niște probleme legate de buget și de investiții din PNRR. Nu ar fi o problemă catastrofală sau o problemă care ar avea timp de rezolvare. Dar, în această situație, nu e bine”, a mai spus liderul UDMR.

