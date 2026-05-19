Liderul UDMR, despre „lupta” lui Bolojan cu mamele: Nu aveai altă soluție

Întrebat, la Digi24, despre afirmațiile lui Mugur Isărescu privind măsurile fiscale și impactul asupra mamelor, Kelemen Hunor a spus:

„A fost o discuție și atunci și da, aici are dreptate Mugur Isărescu. Au fost discuții atunci și legat de învățământ, până unde poți să mergi, și legat de asigurările de sănătate, legat de pensionari, legat de mame. Și Ilie Bolojan a avut un principiu sănătos, dar din când în când trebuie să găsești și trebuie să vezi și nuanțele. Principiul lui Bolojan care era? Fără excepții. Că dacă lași undeva o singură excepție, atunci ai lăsat o portiță deschisă. Și imediat, cum e în România, se strecoară și alții prin acea portiță”.

Acesta a adăugat că măsurile au fost necesare în contextul deficitului bugetar și al costurilor ridicate ale împrumuturilor.

„Deci principiul era corect, dar realitatea arată un pic altfel în România. Și de aceea eu cred că, da, au fost și sunt corecte aceste măsuri. În sensul că nu aveai o altă soluție, aveai nevoie de venituri la buget, deficitul era în creștere, datoria publică în creștere și împrumuturile foarte scumpe. Sunt și astăzi, erau și anul trecut, plus în acest an aveam vreo 60-62 de miliarde ce trebuie plătite doar dobânzi din împrumuturile luate în 2023-2024. Deci, da, din acest punct de vedere nu prea avea spațiu de manevră, dar de fiecare dată gândirea nuanțată nu te omoară”, a mai spus Kelemen Hunor.