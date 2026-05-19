Bărbat din Caraș-Severin, arestat pentru viol și pornografie infantilă

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 28 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de pornografie infantilă și viol săvârșit asupra unui minor.

Din cercetări a rezultat faptul că, în iunie 2025, deși știa că victima are doar 15 ani, la acel moment, acesta a realizat mai multe înregistrări în timp ce întreținea acte de natură sexuală cu ea. Ulterior, el a distribuit materialele pornografice prin intermediul unei aplicații către o a treia persoană.

Luni, polițiștii au făcut două percheziții la locuințe din județul Caraș-Severin. În cadrul acestor descinderi, au fost găsite și luate probe importante pentru dosar, care ajută la continuarea cercetărilor.

Tot luni, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș Severin au dispus reținerea bărbatului.

Marți, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Caraș-Severin a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Caraș – Severin și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș – Severin.