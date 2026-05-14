Doi băieți de 14 și 16 ani, acuzați că au violat o fată de 13 ani, reținuți

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj i-au reținut pentru 24 de ore, joi, pe cei doi băieți, în vârstă de 14, respectiv 16 ani, din localitatea Cetatea de Baltă, acuzați că au violat o copilă de 13 ani.

„Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 13 mai 2026, cei doi ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia, într-un imobil nelocuit de pe raza localității Cetatea de Baltă”, transmite Poliția Alba.

Cei doi vor fi prezentați, joi, Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj pentru a fi dispuse măsurile legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.