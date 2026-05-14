Prima pagină » Social » Doi băieți de 14 și 16 ani, acuzați că au violat o fată de 13 ani, reținuți

Doi băieți de 14 și 16 ani, acuzați că au violat o fată de 13 ani, reținuți

Doi băieți, în vârstă de 14, respectiv 16 ani, ambii din localitatea Cetatea de Baltă, județul Alba, sunt cercetați pentru viol săvârșit asupra unui minor, victima fiind o fată de 13 ani.
Percheziții în România și Republica Moldova într-o amplă fraudă cu suplimente „miraculoase” și investiții false
Percheziții în România și Republica Moldova într-o amplă fraudă cu suplimente „miraculoase” și investiții false
Protest al sindicaliștilor de la Apele Române în Capitală. Ce nemulțumiri au
Protest al sindicaliștilor de la Apele Române în Capitală. Ce nemulțumiri au
Traian Băsescu îl portretizează pe Ilie Bolojan: „A fost Georgescu Mesia, s-a răsuflat, s-a inventat alt Mesia: Mesia Bolojan”. De ce crede că Bolojan va candida la Președinția României
Traian Băsescu îl portretizează pe Ilie Bolojan: „A fost Georgescu Mesia, s-a răsuflat, s-a inventat alt Mesia: Mesia Bolojan”. De ce crede că Bolojan va candida la Președinția României
Ziua în care București a fost Metallica / În timp ce liderii NATO vorbeau despre înarmare, Bucureștiul vorbea Metallica
Ziua în care București a fost Metallica / În timp ce liderii NATO vorbeau despre înarmare, Bucureștiul vorbea Metallica
Urs capturat în incinta Școlii de Agenți de Poliție din Câmpina
Urs capturat în incinta Școlii de Agenți de Poliție din Câmpina
Laura Buciu
14 mai 2026, 10:00, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj i-au reținut pentru 24 de ore, joi, pe cei doi băieți, în vârstă de 14, respectiv 16 ani, din localitatea Cetatea de Baltă, acuzați că au violat o copilă de 13 ani.

„Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 13 mai 2026, cei doi ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia, într-un imobil nelocuit de pe raza localității Cetatea de Baltă”, transmite Poliția Alba.

Cei doi vor fi prezentați, joi, Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj pentru a fi dispuse măsurile legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Cele două cuvinte spuse de Chivu la telefon, imediat cum s-a terminat finala Cupei Italiei
GSP.ro
Vin zile grele pentru vatmanii STB. De ce vrea Primăria Capitalei să-i transforme în șoferi de autobuz. „Pe unii dintre ei îi mai salvează pensia”
Gandul
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Donald Trump a lăsat instrucțiuni clare în cazul în care va fi asasinat. Ce trebuie să facă JD Vance, scrie New York Post
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă brânză din supermarket, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „O să strâmbați din nas”
CSID
UE schimbă permisul de conducere pentru șoferii de mașini electrice, dar vor fi afectați și posesorii de rulote și remorci
Promotor