DIICOT: Doi inculpați, de 16 și 21 de ani, reținuți pentru pornografie infantilă. Cel major, acuzat și de viol asupra unui minor

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au reținut doi inculpați, în vârstă de 16 și 21 de ani, cercetați pentru pornografie infantilă, iar în cazul celui major și pentru viol asupra unui minor.
DIICOT: Doi inculpați, de 16 și 21 de ani, reținuți pentru pornografie infantilă. Cel major, acuzat și de viol asupra unui minor
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
27 mart. 2026, 13:41, Social

„La data de 26 martie  2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârste de 16 și 21 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă. În sarcina inculpatului major s-a reținut și comiterea infracțiunii de viol asupra unui minor.”, a transmit DIICOT într-un comunicat.

Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi exploatat o victimă minoră, în vârstă de 14 ani, context în care au fost realizate și stocate materiale video cu caracter explicit, ulterior distribuite către alte persoane.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, cei doi inculpați au întreținut relații sexuale cu victimă minoră (14 ani), context în care inculpatul în vârstă de 16 ani a realizat o filmare, pe care a stocat-o în telefonul său mobil și ulterior a distribuit-o, atât către coinculpat, cât și către alte persoane. De asemenea, și inculpatul major utilizând telefonul mobil al coinculpatului, a realizat un material video in care victima era înfățișată în ipostaze sexuale explicite, imaginile fiind stocate în același dispozitiv”, se arată în comunicatul DIICOT.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a celor doi pentru 30 de zile.

