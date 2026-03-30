Bărbat de 43 de ani, arestat preventiv pentru corupere sexuală și pornografie infantilă

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Constanța, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 43 de ani, cercetată pentru corupere sexuală, racolarea minorilor în scopuri sexuale și pornografie infantilă.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada 16-27 martie 2026, acesta i-ar fi transmis unei minore, prin aplicații online și rețele sociale, imagini și videoclipuri cu conținut sexual explicit și ar fi incitat-o, prin comunicare electronică, să comită acte de natură sexuală asupra sa.

Anchetatorii susțin că bărbatul i-ar fi solicitat fetei să realizeze și să îi trimită imagini în ipostaze sexuale explicite, pe care ulterior le-ar fi stocat în telefonul mobil. De asemenea, acesta i-ar fi propus să se întâlnească pentru a întreține raporturi sexuale.

Sâmbătă, procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea persoanei în cauză, ulterior, duminică, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.