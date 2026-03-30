Bărbat de 43 de ani, arestat preventiv pentru corupere sexuală și pornografie infantilă

Un bărbat de 43 de ani este cercetat pentru corupere sexuală, racolarea minorilor în scopuri sexuale și pornografie infantilă, după ce ar fi transmis materiale cu conținut explicit unei fete de 13 ani și ar fi determinat-o să îi trimită imagini în posturi sexuale.
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
30 mart. 2026, 11:14, Social

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Constanța, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 43 de ani, cercetată pentru corupere sexuală, racolarea minorilor în scopuri sexuale și pornografie infantilă.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada 16-27 martie 2026, acesta i-ar fi transmis unei minore, prin aplicații online și rețele sociale, imagini și videoclipuri cu conținut sexual explicit și ar fi incitat-o, prin comunicare electronică, să comită acte de natură sexuală asupra sa.

Anchetatorii susțin că bărbatul i-ar fi solicitat fetei să realizeze și să îi trimită imagini în ipostaze sexuale explicite, pe care ulterior le-ar fi stocat în telefonul mobil. De asemenea, acesta i-ar fi propus să se întâlnească pentru a întreține raporturi sexuale.

Sâmbătă, procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea persoanei în cauză, ulterior, duminică, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Cât cheltuiești anul ăsta pentru Paște?
G4Media
Ce urmează la început de săptămână, după repriza de ploaie și vânt. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Cancan
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport
Procurorul care a luat șpagă 10 tone de motorină vrea prescripție sau reabilitare. Iulian Văduvan a fost condamnat „simbolic” pentru mită și spălare de bani
Libertatea
Care au fost ultimele cuvinte ale Noeliei, tânăra de 25 de ani din Spania, care a fost eutanasiată! Cine i-a fost aproape
CSID
După o lună de război, în Iran benzina a rămas la 12 bani/litru. În România a depășit 9,3 lei
Promotor