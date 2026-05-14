Sondaj CURS: AUR, 32% din voturi în cazul unor alegeri parlamentare. Nicușor Dan, pe locul 2 la încredere după Georgescu

Potrivit sondajului CURS din această lună, dacă s-ar organiza alegeri parlamentare duminica viitoare, AUR ar strânge 32% din voturi și ar rămâne principala forță politică. De asemenea, în cadrul sondajului a fost analizat și nivelul de încredere al românilor în politicieni. Aici, președintele Nicușor Dan s-a clasat pe al doilea loc, după Georgescu.
sursa foto: Camera Deputaților
Daiana Rob
14 mai 2026, 20:47, Politic
În cadrul sondajului publicat de CURS, joi, PSD este cotat la 24%, iar PNL la 20%, cele două partide tradiționale menținându-se relativ apropiate. USR ar obține 10%, în timp ce UDMR este la pragul de 5%, PNRR-Piedone este cotat la 4%, SOS România la 3%.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion național de 1.664 respondenți, adulți, cu vârsta de peste 18 ani. Marja de eroare este de ±2,4% la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri față-în-față, la domiciliul respondenților, în perioada 1 – 14 mai 2026.

Potrivit CURS, rezultatele sondajului indică o competiție „relativ stabilă” între principalele partide, deși AUR se clasează pe primul loc.

În cine au românii încredere?

În cadrul sondajului a fost evaluat și nivelul de încredere pe care românii chestionați îl au în oamenii politici. Potrivit CURS, niciuna dintre personalitățile testate nu depășește pragul de 35% în zona de încredere ridicată. Datele arată că există un climat general de neîncredere în clasa politică.

Călin Georgescu a înregistrat un procent de încredere de 32% de „încredere multă și foarte multă”, urmat foarte aproape de Nicușor Dan, cu 31%.

Premierul interimar Ilie Bolojan a acumulat un procent de încredere din partea românilor de 25%, în timp ce George Simion are un procent de 23%.

Potrivit sondajului, Sorin Grindeanu, Traian Băsescu și Cristian Popescu Piedone sunt grupați în jurul pragului de 21% din încrederea românilor, în timp ce figuri precum Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Diana Șoșoacă înregistrează cele mai mari niveluri de neîncredere. 

Senă politică „fragmentată”

Potrivit CURS, datele sugerează o scenă politică „fragmentată”, în cadrul căreia liderii politici au nuclee de susținători, însă fără a genera niveluri de încredere ridicate în rândul populației.

Nivelurile de neîncredere în aproape toate personalitățile politice arată o relație tensionată între electorat și politic, fără lideri care să reușească să coaguleze un sprijin larg și solid.

Sondajul indică o scenă politică stabilizată electoral, dar fragilă din perspectiva încrederii publice. AUR își păstrează poziția de lider, în timp ce PSD și PNL continuă competiția pentru zona centrală a electoratului.

