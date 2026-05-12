Prima pagină » Politic » Dan Dungaciu (AUR): Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că formațiunea va vota doar un guvern din care face parte.
Cosmin Pirv
12 mai 2026, 16:34, Politic
Dan Dungaciu a vorbit la Digi24, marți, despre o evuantuală procedură de suspendare a președintelui. „Nu s-a pus această problemă și, în general, nu vrem să intrăm în proiecte din care nu putem să ieșim câștigători. Și din punctul acesta de vedere nu depinde, evident, un asemenea demers doar de AUR. (…) Ce vreau să spun este că atunci când vom demara, dacă vom demara această procedură, va trebui să avem convingerea că procedura are succes”.

Întrebat cu ce mandat va merge AUR la Cotroceni, Dingaciu a spus: „Mandatul în acest moment este în lucru, discutăm care va fi poziționarea noastră”.

Prim-vicepreședintele AUR a fost întrebat, de asemenea, dacă formțiunea va „pune pe masă” un nume de premier.

„Încă nu s-a luat o decizie clară din punctul acesta de vedere. Suntem în discuție”, a spus el.

El a adăugat că dacă va fi ca formațiunea să își asume guvernarea „va fi în jurul unui premier AUR și în jurul programului de guvernare pe care l-am schițat și l-am făcut public”.

El a fost întrebat și dacă AUR ar putea susține un guvern tehnocrat: „Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte. Nu susținem niciun guvern din care nu facem parte”.

